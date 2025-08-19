Tredicenne salva bimbo di 9 anni da affogamento, il gesto del giovane eroe

Nicolas Pasqualini ha salvato la vita ad un bambino di 9 anni che stava annegando in mare. Un’azione eroica premiata dalla comunità.

L’estate 2025 si sta avvicinando all’inizio della sua fine e la cronaca nera è stata ricca di episodi drammatici di persone disperse e decedute in mare.

Tuttavia, per fortuna ci sono anche notizie positive e di salvataggio. Tra le più recenti ne abbiamo una che riguarda un ragazzino appena adolescente che è riesciuto a salvare un bambino dall’annegamento.

L’episodio è accaduto a cavallo nel fine settimana di Ferragosto, quando un giovane cittadino ha deciso di agire per il bene degli altri. Un gesto altruista inaspettato.

Il protagonista della vicenda è Nicolas Pasqualini, un tredicenne che, senza esitare nemmeno un secondo, ha visto un bambino in difficoltà e si è tuffato in mare per salvarlo. I presenti non si sarebbero mai aspettati un gesto simile da parte di un piccolo grande uomo.

L’eroico salvataggio

Il salvataggio è successo nel tratto di mare presso la Rocca di Falconara, in provincia di Ancona (Marche), e ha visto il tredicenne Nicolas Pasqualini come l’eroe di questa storia. Secondo quanto riportato dal sito ilrestodelcarlino.it, il quasi dramma è capitato in una comune giornata di vacanza con la famiglia.

Ad un certo punto, Nicolas si è reso conto che in mare c’era un bambino in grande difficoltà che assieme al padre, anche lui in pericolo, non riuscivano più a tornare a riva. A quel punto, il tredicenne non ha esitato e si è tuffato in mare, con il nonno, per aiutare e salvare padre e figlio. Nicolas è riuscito nel suo intento e ha tratto in salvo fino a riva il bambino di 9 anni.

Il dovuto epilogo

Stando a quanto si legge sul sito ilrestodelcarlino.it, sabato 16 agosto il Circolo Fiumesino ASD ha deciso di premiare questo atto di grande senso civico mostrato da Nicolas. Al tredicenne è stato conferito il titolo di Socio Onorario con la consegna ufficiale della divisa sociale da parte del Presidente del Circolo.

La notizia di questo salvataggio è arrivata anche al Comune di Falconara e l’assessore alla Cultura Marco Giacanella è salito sul palco per portare il saluto ufficiale del sindaco Stefania Signorini e consegnare una medaglia a Nicolas in segno di gratitudine e riconoscimento. Giacanella ha così commentato l’eroico salvataggio del tredicenne: “Gesti come quello di Nicolas sono la testimonianza concreta di quanto il senso civico, la prontezza e l’altruismo possano fare la differenza”.