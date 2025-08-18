Piombino, malore e svenimento a seguito di una puntura di medusa | Condizioni gravi

Un uomo è stato punto da una medusa che gli ha procurato un senso di malessere per poi fargli perdere i sensi subito dopo.

La puntura di una medusa può essere pericolosa, soprattutto se ti coglie all’improvviso mentre stai nuotando a largo. In questa stagione estiva i drammi non sono mancati e questa volta è l’ennesima tragedia più o meno sfiorata.

È proprio quello che è successo nella mattina di sabato 16 agosto, quando un uomo di 49 anni è stato punto da una medusa mentre stava nuotando a circa 50 metri dalla riva.

Secondo quanto riportato dal sito iltirreno.it, l’episodio si è verificato nella zona del Nano Verde a Piombino, in provincia di Livorno (nella Regione Toscana).

L’uomo stava nuotando a circa 50 metri dalla spiaggia quando è stato inaspettatamente punto da una medusa che gli ha procurato un arresto cardiaco quasi immediato. Questo attacco stava per farlo morire annegato in mezzo al mare.

La vicenda

Sulla costa est Piombinese presso la torretta numero 13, un uomo è stato punto da una medusa a circa 50 metri dalla riva. Stando a quanto si legge sul sito iltirreno.it, il bagnante ha avuto immediatamente un malore ed è svenuto (anche se ancora non si è certi che questo sia direttamente collegato alla puntura di medusa).

Nel frattempo, alcuni presenti hanno notato che qualcosa non andava e hanno subito chiamato aiuto facendo riportare l’uomo a riva dai bagnini. In poco tempo, l’uomo è stato tratto in salvo e portato a riva dove gli sono state prestate le prime cure da parte dei soccorsi. Questo si traduce con un massaggio cardiaco eseguito sul posto, prima di portarlo in ospedale.

L’epilogo

Dopo che l’uomo di 49 anni è stato punto da una medusa a largo, un malora l’ha colpito all’improvviso facendogli perdere i sensi e facendogli bere anche di acqua. I bagnanti presenti hanno chiesto aiuto e nel minor tempo possibile sono arrivati sul posto i soccorsi. Dopo un primo lungo massaggio cardiaco, il bagnante è stato portato nell’ospedale più vicino dal personale del 118 in gravi condizioni fisiche.

Sul posto è intervenuto anche l’elicottero Pegaso proveniente da Grosseto, che ha trasportato il paziente all’ospedale della Misericordia. L’uomo ha anche ingerito dell’acqua di mare dopo il suo malore e questo avrebbe complicato da situazione. Per il momento non si conoscono le sue condizioni attuali, ma l’episodio ha comportato un arresto cardiaco, una perdita dei sensi in mare e una bevuta di acqua di mare finendo in ospedale in condizioni critiche.