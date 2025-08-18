Partorisce in mare e abbandona la neonata | Caulonia scossa dalla notizia

In Calabria una donna dà alla luce la propria figlia nelle acque del mare ma subito dopo decide di non tenerla.

In questa estate 2025 costellata di dispersi e decessi in mare si è registrato anche un episodio del tutto contrario.

Una donna ha deciso di dare alla luce la propria figlia nelle acque del mare di Caulonia, un Comune in provincia di Reggio Calabria.

Secondo quanto riportato dal sito ultimenotizieflash.com, la neomamma è una turista di circa 30 anni dal Piemonte in vacanza in Calabria.

All’improvviso, la donna avrebbe capito di essere entrata nella fase attiva del travaglio quando le contrazioni sono diventate più frequenti e forti con annessa la rottura delle acque.

Il parto in mare

In quel momento, senza pensarci su nemmeno mezza volta, la donna si è diretta verso la spiaggia, è entrata in mare con l’acqua fino a mezzo busto e in pochi minuti ha partorito sua figlia. Una scena che ha lasciato di stucco tutti i presenti e che ha riportato alla mente antiche tradizioni secolari. Nonostante l’assenza di personale medico, la donna è parsa sicura di sé e ben conscia delle sue azioni.

Stando a quanto si legge sul sito ultimenotizieflash.com, dopo il parto la neomamma è uscita dall’acqua e avrebbe usato una specie di taglierino per recidere il cordone ombelicale. Fatto questo, la donna ha posato a terra tra i cespugli la neonata ma è stata intercettata da due residenti della frazione di Focà di Caulonia che hanno immediatamente chiamato i soccorsi del 118 e i Carabinieri.

Il destino della neonata

Una volta arrivati i soccorsi, la neomamma e sua figlia sono state trasportate e ricoverate presso l’ospedale di Locri dove sono state curate ed assistite. Dopo circa 36 ore, la donna piemontese ha deciso di lasciare la struttura ospedaliera e nel farlo ha anche affermato di non potersi prendere cura della bambina per motivi personali e familiari.

Così, la neonata di circa 3 chilogrammi nata in mare è stata lasciata dalla propria madre nel reparto di Pediatria e il caso è stato subito segnalato ai servizi sociali, all’autorità giudiziaria e al Comune di Caulonia. A seguito delle dovute procedure burocratica, la bimba sarà affidata ad una famiglia trovata tramite le operazioni del tribunale competente e le procedure saranno seguite dagli assistenti sociali. La vicenda ha scosso non solo i locali, ma chiunque sia entrato in contatto con questa storia. Un episodio di forza d’animo da parte della neomamma che, però, si fonda su una fragilità che le impedisce di crescere la propria figlia.