Jesolo, bambino di 6 anni ritrovato morto in mare: era disperso da diverse ore

Dopo ore di ricerche in mare, i soccorsi hanno ritrovato il corpo del bimbo di sei anni privo di vita. Ennesima tragedia estiva.

Lo scorso 11 agosto era scattato l’allarme per la scomparsa improvvisa tra le onde di un bambino di soli sei anni.

A dare l’allarme era stata la madre, che non ha più visto suo figlio mentre si faceva un bagno in località Cavallino-Treporti, vicino Jesolo (Venezia).

Non è la prima volta che quest’anno i soccorsi e le forze dell’ordine vengono allertati per la scomparsa in mare di una o più persone.

In questi mesi, i dispersi e i decessi in mare o in spiaggia sono stati numerosi e il totale continua a crescere giorno dopo giorno.

Le ricerche del piccolo disperso in mare

Secondo quanto riportato sul sito leggo.it, non appena la madre ha avvisato della scomparsa di suo figlio le autorità competenti si sono subito messe all’opera. Alle ricerche hanno partecipato diversi gruppi di soccorso, tra cui vigili del fuoco, guardia costiera, forze dell’ordine, ma anche diversi bagnanti che si trovavano sul posto.

In molti si sono movimentati per riuscire a trovare Carlo Panizzo, il bambino di sei anni disperso in mare tra le onde. La guardia costiera ha inviato una motovedetta, due gommoni e alcune pattuglie via terra da Venezia e Jesolo. Per cercare il piccolo sono stati impiegati anche due elicotteri dei vigili del fuoco e della polizia, ma non solo. Infatti, alle ricerche hanno collaborato anche i sommozzatori, un mezzo nautico del 115 e gli assistenti bagnanti del litorale.

Il tragico epilogo

La notizia della scomparsa del piccolo Carlo Panizzo ha movimentato anche i bagnati della spiaggia, locali e turisti, che hanno formato una catena umana sulla spiaggia. Purtroppo, nonostante gli sforzi messi in atto da diverse persone, il bambino è stato sì ritrovato ma privo di vita. Stando a quanto si legge su leggo.it, dopo più di 11 ore di ricerche i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo privo di vita di Carlo Panizzo alle ore 02:45 di martedì 12 agosto.

Il piccolo era adagiato sul fondo del mare vicino ai frangiflutti a due metri di profondità. La salma è stata ritrovata grazie alla strumentalizzazione Sonar in dotazione dei sommozzatori dei vigili del fuoco. L’ennesima ricerca in mare finita in tragedia, perché un disperso è stato portato a riva privo di vita. E questa volta è toccato ad un bambino di soli sei anni.