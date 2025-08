Ultimo metodo antizanzare: sta volta funziona davvero | Così scompare anche il West Nile

Addio zanzare: addio per sempre. Tutto vero: possiamo liberarcene, e in modo definito, e in un modo del tutto naturale, semplice e pratico. E, mai come in questi giorni e in questo periodo, tutto questo è davvero necessario e di vitale importanza.

Senza esagerazioni, senza smodatezze, e privi di alcuna intenzione relativa a generare panico o preoccupazioni collettive, dobbiamo pur sempre guardare in faccia la realtà.

Da quando infatti si sono diffuse le prime notizie dei primi casi di contagio del cosiddetto virus del West Nile, ovvero il virus delle zanzare, il panico è avanzato da solo.

Come fai a non preoccuparti se tutti gli organi di informazione di massa ti spiegano che si sta diffondendo un nuovo pericolo, legato alle punture di zanzare.

Il virus del Nilo Occidentale, che sta colpendo diverse persone in varie zone – e non solo in Italia – è prodotto da zanzare che, si sa, proliferano ovunque in estate.

Addio alle zanzare, adesso sì che lo puoi fare

Dunque, al di là del caso specifico di questo virus, il problema va visto a monte. Sono tante, tantissime le problematiche di salute e le malattie (e purtroppo i decessi) che vengono generati dalle zanzare. Dalle varie zanzare in tutto il mondo. Dunque, l’obiettivo principale, prima ancora della protezione e dell’autotutela, sarebbe quello di liberarci di queste pericolose zanzare.

Dal momento che diverse statistiche raccontano come le zanzare siano l’essere vivente più mortale al mondo, con casi di (differente) malattia e decessi infinitamente più alti rispetto ai ‘competitor’ della natura, se ci fosse un metodo per debellarle, dovremmo sfruttarlo. E meglio ancora se poi questo metodo arriva direttamente dalla natura stessa. Come in questo caso.

Addio zanzare e addio virus, ecco come devi fare

Esiste in effetti un metodo piuttosto semplice da applicare, un ultimo e definitivo metodo anti – zanzare che funziona sul serio. Scompare il virus del West Nile e non solo quello. Ma di cosa si tratta?

Altro che spray, citronella o spirali. Esiste una pianta che si ‘divora’ le zanzare. Sì, le mangia veramente. Si chiama Nepenthes, ed è una pianta tropicale, che non scaccia ma attira gli insetti: per fregarli, anzi, per mangiarli. Assorbe le zanzare dopo averle adescate, per così dire. A differenza delle altre sostanze, naturali o meno, che le scacciano producendo odori o sensazioni negative per l’insetto, in questo caso invece lo lusinga per poi farne una preda.