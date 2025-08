Fermate tutto: il Ponte sullo stretto di Messina non si fa | Rischia di crollare a pezzi

Stop ai lavori, ecco cosa comporta la costruzione del Ponte sullo Stretto, il rischio e che crolli in un batter d’occhio.

Sono decenni che si sente parlare del fantomatico ponte sullo Stretto di Messina.

Questo collegherebbe la Penisola a una delle sue isole e regioni maggiori, la Sicilia.

La costruzione del Ponte porterebbe a una serie di vantaggi, tra cui la riduzione dei tempi di percorrenza per raggiungere la parte più a sud d’Italia.

Nonostante i tanti vantaggi oltre questo, il progetto fatica a partire, e il motivo è che il crollo potrebbe essere dietro l’angolo: ecco perché.

Ponte sullo Stretto, ecco perché potremmo non vederlo mai realizzato

Con la questione del Ponte sullo Stretto di Messina vengono spesso sollevate altre problematiche annose legate al nostro Paese. Tra queste c’è il cosiddetto divario tra nord e sud della Penisola, mai colmato davvero del tutto nel corso degli anni a partire dalla nostra tardiva unità. Senza dubbio, i problemi legati all’eventuale realizzazione dello stretto risiedono anche nella mancata efficienza delle infrastrutture locali del Sud, ad esempio, che dovrebbero essere sottoposte a miglioramenti importanti. Sebbene ve ne siano molti in campo, possiamo dire che esiste un motivo principale per cui non si è ancora proceduto a fare questo Ponte.

Si tratta di un rischio concreto legato al territorio che dovrebbe vedere erigere il Ponte. La zona dello Stretto di Messina è una zona altamente sismica, tra le più attive d’Europa, in quanto si trova tra due placche terrestri, quella africana e quella euroasiatica. Il fatto che lo Stretto costituisca questo punto di congiunzione fa sì che sia particolarmente sensibile ai movimenti delle placche terrestri, e ancora oggi si ricorda il terremoto del 1908 che rase al suolo Messina e Reggio Calabria. Ecco quali sarebbero le soluzioni adottabili.

Stretto di Messina, il rischio è di vederlo in pezzi dopo la costruzione

Per poter costruire il Ponte sullo Stretto di Messina bisognerebbe adottare sofisticate e costose soluzioni ingegneristiche, che prevedano anche la possibilità (o probabilità) di un terremoto. Procedere alla costruzione è oltremodo rischioso: vedere distrutto un progetto costato cifre esorbitanti darebbe un colpo fatale al Paese dal punto di vista economico e di fiducia da parte della popolazione, senza contare, poi, le eventuali vittime di un disastro simile.

Il progetto, comunque, è stato ripreso nel 2023, con l’approvazione di una legge per il suo rilancio. Ancora sono numerosi i dubbi, che si dipanano su varie questioni, di tipo geologico, ma anche tecnico e finanziario.