Niente più sonno: la nuova scoperta scientifica è assurda | Puoi restare sveglio per 40 anni di fila

Niente più sonno: tutto vero, anche se sembra clamorosamente irreale o impossibile, ma in realtà è oggettivamente comprovato. Ecco la nuova scoperta. Una rivelazione scientifica che, sebbene assurda in partenza, è concreta, e fa scalpore.

Non dorme per 40 anni, ed è tutto vero

Questa è una delle storie più bizzarre e, quasi per definizione, incredibili che ci si possa immaginare: quella di alcuni esseri umani che, per un motivo o per un altro, sembrano superare i limiti del possibile, appunto, i limiti dell’umano. Quando si usa in effetti il termine ‘impossibile’ si fa riferimento a qualche cosa che per natura stessa non è ‘realizzabile’, plausibile. E invece in alcuni casi lo è.

Come in questo caso: uno degli esseri umani più in grado di fare qualcosa di straordinario, sfruttando una capacità al di fuori dell’umana concezione: e la scienza continua a far fatica a spiegarlo. Un individuo, rarissimo per non dire unico, che è in grado di non dormire mai. Di vivere in stato di perenne veglia: non ha sonno, non dorme, non ne sente né l’esigenza, né il bisogno. E non accusa stanchezza, anzi, pare esser davvero instancabile.

Ecco chi è l’uomo senza sonno

Un uomo che non dorme mai può esistere? Può sopravvivere? Può farcela, a quanto pare, perché è quello che fa, da tutti i giorni, da sempre, da 40 anni a questa pare. Noto agli esperti dei Guinness dei Primati, è un record man per definizione.

Il suo nome è Thai Ngoc, ed è letteralmente l’uomo che non dorme mai. Hanno appurato, infatti, che costui non dorme, appunto, da più di 40 anni. E nonostante tutto è sano, in buona salute, vigile, e un alacre e instancabile lavoratore. Lavora infatti ogni giorni nei campi. E a quanto pare non gli serve il gallo, per svegliarsi.