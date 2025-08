Era una delle mete balneari più in voga d’Italia: oggi è pericolosissima | Sembra di stare a Milano centro

Una tranquilla cittadina trasformata in pericolosa metropoli, a dimostrarlo sarebbe una nuova ordinanza valida per le ore notturne.

Le meravigliose cittadine balneari in Italia sono davvero numerose e ognuna ha le sue particolari ricchezze.

In generale sono ritenute ambienti piuttosto sicuri, trattandosi di mete estive per famiglie.

Una novità, però, sta scardinando quella che sembra una certezza.

La nuova ordinanza cittadina pone persino l’obbligo di coprifuoco a una certa categoria di persone, anche i residenti ne sono sorpresi.

Località turistica, fino a poco fa sembrava un paradiso

Al centro di un’ordinanza che ha causato una serie di polemiche sia off che online. Si tratta di una novità che riguarda la località di Praia a mare in Calabria, provincia di Cosenza, tra i luoghi di villeggiatura balneare più noti dell’Alto Tirreno Cosentino. Presenta un paesaggio davvero suggestivo, nei pressi vi sono grotte naturali meravigliose.

Se il paesaggio naturale non vi sconvolge, Praia a Mare è nota anche per la Torre di Fiuzzi e il Santuario della Madonna della Grotta. Insomma, Praia a Mare sembra essere la meta perfetta per tanti tipi di turisti, e il periodo estivo vede la località riempirsi di turisti. Probabilmente anche per questo ha fatto scalpore l’ordinanza che riguarda gli under 14, che saranno costretti a sottostare a un coprifuoco. Ecco cosa è stato deciso.

Under 14 e coprifuoco: a molti pare uno stato di polizia

Il Sindaco lo ha annunciato anche sul proprio profilo Instagram: la nuova ordinanza prevede per i giovani under 14 un coprifuoco che parte da mezzanotte e mezza. Chi contravvenga a questa regola si ritroverà a pagare salate multe. Si tratta di una novità assai controversa: sul web sono diverse le fazioni a intervenire. Se alcuni utenti ritengono sia una vergognosa limitazione della libertà individuale, altri pensano sia corretto dare una regola a genitori secondo loro poco attenti. Altre persone ancora riportano esperienze personali, che riguardano se stessi da piccoli, o i propri figli oggi.

Si tratta di un’ordinanza pensata per l’estate, visto che sarà valida, almeno per il momento, solamente fino al 30 settembre di quest’anno. Il coprifuoco, inoltre, si intende dalle 00.30 fino alle 7.00 del mattino. Secondo diversi utenti, infine, sarebbe il caso di concentrarsi su chi crea i presunti pericoli che starebbero alla base dell’ordinanza che dovrebbe tutelare i minori: una cittadina di mare non dovrebbe improvvisamente iniziare a somigliare a Milano o Roma nell’aspetto sicurezza, cosa che molti hanno pensato dopo l’annuncio di tale ordinanza per la tutela della sicurezza.. Allo stesso tempo, starebbe, invece, alle famiglie dover prendere in modo consapevole questo tipo di decisioni per la prole.