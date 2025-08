In questo paese sono sommersi di immondizia: Napoli in confronto ti sembrerà una cartolina

Questo paese è talmente sporco da far sembrare Napoli un posto da cartolina. L’immondizia ricopre le città.

Napoli, una città vibrante e ricca di storia, è purtroppo spesso etichettata, sia in Italia che all’estero, come un luogo problematico, dove la gestione dei rifiuti è costantemente sotto i riflettori.

Spesso immagini di strade ingombre e problemi igienici hanno tentato di offuscare la sia bellezza straordinaria e il suo inestimabile patrimonio culturale. Eppure, se si allarga lo sguardo altrove, ci si rende conto che la percezione di “sporcizia” è relativa.

Ci sono alcuni paesi in cui lo sporco è nettamente superiore a quello di Napoli, che a confronto di rivela un bijoux.

Un’oasi di pulizia e di ordine rispetto ad altri paesi come questo, che è talmente sommerso dai rifiuti, al punto da essere considerato uno dei più sporchi al mondo. Le statistiche parlano chiaro.

Un paese sommerso dall’immondizia

Nel nostro pianeta, ci sono dei luoghi in cui la problematica dell’inquinamento raggiungono dei livelli tali da sfidare ogni immaginazione. In questi contesti, l’aria diventa irrespirabile a causa di un sistema di trasporti disordinato e insostenibile, con un esorbitante numero di auto e di moto, come ha dimostrato un video Tik Tok che ha fatto una classifica dei posti più inquinati del mondo.

Le conseguenze di questo, sono evidenti e drammatiche. Intere città appaiono lentamente soffocate dalla spazzatura e creano un ambiente invivibile e pericoloso per la salute dei suoi abitanti e per l’equilibrio ambientale.

Talmente sudicio da essere il terzo più sporco del mondo

Questa situazione descritta, di un paese talmente lercio da essere ritenuto tra i più sporchi al mondo, trova una triste conferma in uno stato dell’Asia. Nonostante sia ricco di paesaggi mozzafiato e abbia una cultura millenaria, è purtroppo alle prese con grave problema di inquinamento.

Come spiega un video Tik Tok pubblicato da “Cronomappe”, le sue acque sono contaminate a causa dell’abitudine diffusa di gettare e trascurare i rifiuti. Molte città popolari sono infatti viste come delle zone letteralmente coperte dalla spazzatura. Per questo quindi il Vietnam è visto come uno dei paesi più sudici al mondo, esattamente il terzo, dopo il Myanmar e l’India. Proprio per questi fattori ambientale e la cattiva gestione dei rifiuti, è chiaro come la situazione a Napoli, per quanto possa sembrare problematica, è in realtà molto più gestibile e lontana da questi livelli di degrado.