È peggio dell’Area 51: non potrai mai attraversare questo tratto di terra | Rischi la morte ogni 10 secondi

Altro che alieni e segreti di Stato nell’Area 51, c’è un pezzetto di territorio che è impossibile passare, la morte è dietro l’angolo.

Esiste un territorio che è considerato alla stregua di un campo minato.

Chi si mette in testa di attraversarlo farà meglio a salutare amici e parenti per non avere rimpianti.

Si tratta di uno degli ambienti più difficili al mondo, visto che presenta ostacoli naturali e umani.

Ecco dove si trova: se non lo sapete rischiate di finirci per caso, e allora potreste non fare mai più ritorno.

Un ambiente proibitivo, se non hai queste skill cadi dopo un passo

Tra i luoghi meso ospitali al mondo, il Darién Gap è una regione quasi del tutto inaccessibile. Presenta una serie di ostacoli, tra cui molti sono di ordine totalmente naturale. Infatti si tratta di una delle aree più impervie del mondo, invase da animali pericolosi e soggette a piogge torrenziali. Inoltre, non vi sono strade attraversabili. Ma non sono solamente questi i problemi che si possono incontrare entrando in questo territorio.

Infatti, oltre ai numerosi rischi legati all’ambiente naturale, che includono pericoli animali, eventi meteorologici e conformazione dell’ambiente naturale, ci sono anche rischi umani. Nello specifico, noto che vi siano dei gruppi armati, che possono fare capo a organizzazioni che si occupano di traffico di droga o altro tipo di affari illeciti. Potremmo chiederci, a questo punto, perché mai qualcuno possa voler attraversare o anche solo entrare in questo luogo così ostile. La caratteristica incredibile di questo ambiente, in realtà, è la sua posizione.

Un luogo impervio a due passi dall’autostrada

Il Darién Gap si trova tra il Panama Orientale e il Nord Ovest della Colombia, si estende per più di un centinaio di chilometri in forma di foresta pluviale tropicale, palude e montagne, ed è il solo tratto mancante alla Panamericana. La Panamericana è la strada che parte dall’Alaska e si propone di collegare l’intero continente americano fino all’Argentina. Questa missione sarebbe compiuta se non fosse per il Darién Gap, che spezza la strada circa a metà.

Vista la natura stessa del Gap, e visti i pericoli contingenti che si sono aggiunti per ragioni storiche e sociali nel corso del tempo, è impossibile congiungere le due parti di Panamericana. Questo Gap è quasi impossibile da attraversare a piedi visti i tanti ostacoli elencati, e solamente chi è molto preparato può sperare di riuscire in quella che è considerata una vera e propria impresa.