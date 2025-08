Come stanare un polpo: il trucco infallibile usato dagli esperti | Ti basta questo semplice ingrediente

Un elemento che tutti noi abbiamo in casa, basta questo per fare sì che il polpo ci si mostri in un baleno.

Il polpo è un animale che sappiamo essere molto intelligente.

Negli ultimi anni, è stato al centro della cultura pop per un breve periodo grazie a una amata serie tv.

Si tratta di una serie tratta da un fumetto, intitolata The Boys: nella serie, il personaggio Abisso è costretto a mangiare un polpo crudo realizzato interamente in grafica computerizzata.

Persino la PETA dette un premio alla serie per aver preferito la tecnologia allo sfruttamento. Ciò di cui parliamo oggi, invece, si avvicina più a questa seconda abilità umana.

Polpo, come farlo venire fuori in modo rapido e sicuro

Grande intelligenza, abilità di mimesi, otto arti, corpo molle e ben tre cuori: sembra un alieno, così descritto, invece si tratta proprio del polpo. Un animale che gli umani presentano senza troppa sorpresa sulle tavole, nel corso, magari, di un pasto a base di pesce. Non sarà crudo come quello ingerito da Abisso, a meno che non si tratti di un sushi un po’ insolito, ma il polpo è perfettamente integrato nella nostra alimentazione, e mangiarlo non è affatto un’azione generalmente dibattuta come lo è, invece, per animali come cavalli o conigli.

Per pescare un polpo, comunque, ci sono una serie di tecniche che sono state apprese e tramandate o spiegate, oggi, senza dubbio, si trovano anche online. Tra queste, però, ce ne sono alcune ancora poco conosciute, come, ad esempio, quella che permette di stanare un polpo in modo veloce ed efficace.

Polpo, non serve che lo afferri: se usi questo è lui a venire da te

I polpi, come accennato, sono maestri nella mimesi, ma lo sono anche in un’altra tecnica, quella che prevede il nascondersi. Per stanare un polpo che si sta nascondendo, ad esempio, in un oggetto che avete tirato su assieme all’animale, basta utilizzare del sale. Non si tratta di una pratica molto etica, visto che il polpo reagisce al sale in quanto questo è irritante per pelle e mucose.

Non è, pertanto, una pratica consigliabile da utilizzare se si tiene, almeno un minimo, alla propria moralità. Comunque, senza dubbio il sale può essere usato per questo scopo. Il sale, inoltre, è utilizzato anche in seguito, per pulire il polpo e per ammorbidire la carne prima della cottura. Quanto viene fatto una volta che l’animale è morto e, quindi, non può soffrire, assume tutt’altro significato.