Come gli uomini primitivi: ha vissuto per mezzo secolo nella natura | Si nutriva di animali e viveva per strada

Dormiva in rifugi di fortuna, mangiava animali selvatici, eppure è vissuto nel XXI secolo: per 50 anni è stato in mezzo alla natura.

La storia di un uomo che ha dell’incredibile risuona ancora nonostante sia passato tempo dalla sua scomparsa.

Al centro della vicenda c’è un uomo dalle abitudini bizzarre per la nostra epoca e anche per il luogo dove è vissuto.

Si tratta di Amou Haji, abitante di un villaggio dell’Iran, che ha vissuto una vita così particolare da essere documentata.

Infatti, al centro della sua storia non c’è solamente cosa ha fatto, ma soprattutto cosa ha rifiutato di fare: ecco di cosa si tratta.

La storia di un uomo che ha compiuto scelte estreme

Molto è stato scritto su di lui, e una sua particolare usanza richiederebbe l’uso di tutti gli strumenti antropologici in nostro possesso. Soprannominato Amou Haji, aveva anche un epiteto che gli era stato cucito addosso, ovvero “l’uomo più sporco del mondo”. Non si trattava affatto di un insulto, ma in questo caso di una semplice descrizione, che può accogliere qualunque tipo di giudizio.

Nato nel 1928, Amou Haji ha vissuto una vita in mezzo alla natura, mangiando carni di animali, bevendo acqua da pozzanghere, vivendo in capanne rudimentali. Insomma, una vita che potrebbe risultare a molti davvero bizzarra. Ma il meglio deve ancora venire, infatti si è guadagnato il suo soprannome rifiutando di lavarsi in qualunque modo per oltre 60 anni: una scelta frutto di una sua convinzione.

Una posizione mantenuta per anni, la storia di un uomo iraniano

La storia di Amou Haji è diventata popolare proprio perché considerato effettivamente ‘l’uomo più sporco del mondo’, visto che non ha voluto lavarsi in alcun modo per oltre 60 anni. Infatti, sarebbe stato convinto che lavarsi lo avrebbe fatto ammalare in modo grave. Una svolta, però, si ebbe nel 2022, quando aveva già 94 anni.

Gli abitanti del suo villaggio, proprio quell’anno, l’avrebbero convinto finalmente a fare un bagno dopo decenni. Incredibilmente, l’uomo venne a mancare proprio pochi giorni dopo aver fatto il bagno. Questo ha fatto sì che la sua storia diventasse ancora più popolare, al punto da sfiorare la leggenda. Infatti, è diventato una persona in un certo senso mitica: somiglia a quei protagonisti delle parabole o delle fiabe che contengono all’interno una morale, in questo caso un po’ contraria al buonsenso comune. La storia di Amou Haji è stata documentata da diverse testate giornalistiche autorevoli.