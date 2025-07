Allenamento senza dolori, è possibile solo con questa ricetta | Ti servono 2 ingredienti che tutti hanno in casa

Allenamento senza dolori? Se ami lo sport, il fitness e lo stare in forma, allora per te è in arrivo una bella notizia. Esiste una ricetta super. Anzi, forse la sola e unica ricetta per allenarsi e non sentire dolore. Eppure, è anche una delle più semplici di tutte.

Infatti servono solo due tipi di ingredienti. Esatto: è possibile solo con questa ricetta composta da ingredienti che tutti hanno in casa.

Cosa fai quando devi recuperare energie, e ti senti senza forze, e magari assetato dopo uno sforzo? Bere, certo. Bere fa sempre bene, ed è necessario e, anzi, irrinuncibile.

Bere è essenziale e vitale per definizione, perché non potremmo sopravvivere senza, anche se non soprattutto alla luce che il 70 per cento del nostro corpo è composto da base acquatica, e che l’acqua in sé, in quanto tale, è elemento primario da cui deriva la vita.

Tuttavia in questo caso stiamo parlando di un tipo particolare di acqua da bere, utile e anche ottimale per il nostro benessere fisico a prescindere da tutto ma cruciale sopratutto sul fronte del miglioramento psico-fisico in termini di allenamento.

Ecco i due ingredienti segreti

Di che cosa stiamo parlando? Semplice, dal punto di vista degli esperti, degli specialisti del settore del fitness e della alimentazione. Si tratta di bere acqua con del miele.

Esatto: bere acqua con miele aiuta il nostro corpo in moltissime cose, soprattutto a ridurre il dolore muscolare del 30 per cento e andando poi ad aumentate la forza delle gambe, tanto per attività specifiche di allenamento sugli arti in quanto tali, quanto per tutte le altre forme di fitness o allenamento o sport. La tecnica però prevede di bere acqua con del miele circa 90 minuti prima di allenarsi, così da dare al corpo il tempo di assimilare il miele e beneficiare dei suoi effetti.

Fallo prima di allenarti e non senti dolori

Questo è quel che emerge da un recente studio portato avanti da specialisti che dimostrano come una novantina di minuti prima di allenarsi, se si assume miele e acqua, si può arrivare a una riduzione degli indolenzimenti muscolari di circa un 1 terzo, aumentando forza e performance di resistenza delle gambe tramite il miglior quantitativo di glicogeno a disposizione nel corpo.

Ciò va ad aiutare anche i recuperi muscolari, dopo un affaticamento o nei periodi di ritorno agli esercizi fisici dopo fasi di stop. Il tutto pare essere legato a un maggior apporto di zuccheri naturali e antiossidanti in corpo, ciò che fornisce dunque già energia rapida, riducendo infiammazioni da sforzo e senza eccedere in surplus glicemici.