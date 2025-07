Vacanza gratis in Calabria, e in più ti danno 2mila euro | È tutto vero: ecco come approfittarne

Le vacanze in Calabria sono così economiche, che non solo non le paghi, ma hai in cambio ti danno pure 2.000 euro. Ecco come prenotarti.

La Calabria è una terra di contrasti mozzafiato, che vanta coste bagnate da mari cristallini, borghi antichi che s’aggrappano alle montagne e una cultura millenaria che affascina chiunque visiti la regione.

Tutti rimangono incantati dai suoi paesaggi selvaggi e dalla sua autenticità, che la rende un vero gioiello del Sud ancora in parte inesplorato dal turismo di massa. La meta perfetta per trascorrere una vacanza.

L’idea di poterci andare in vacanza è infatti qualcosa di allettante. Lo è però ancora di più sapere che quest’anno è possibile farlo gratuitamente, guadagnandoci poi la bellezza di 2.000 euro.

Quest’estate è infatti possibile trascorrere le vacanze in Calabria senza doversi preoccupare del portafoglio, vivendo quindi dei momenti quasi da sogno senza doversi preoccupare del portafoglio.

Una vacanza a costo zero

Questa singolare opportunità non è frutto di un’utopia, ma di una proposta concreta che consente di vivere la Calabria in modo inusuale ma gratuito. Sta infatti attirando l’attenzione di molte persone, che sono allettate dall’idea di godere delle spiagge dorate, dei sapori autentici e delle tradizioni della regione, senza sostenere costi, ma anzi, ricevendo un compenso mensile.

Tutto questo mentre il conto in banca si arrotonda. Il solo “prezzo” da pagare è un’esposizione a delle dinamiche sociali intense. Non c’è altro da fare.

2.000 euro di paga per andare in vacanza in Calabria

Come spiega “Rds.it”, il segreto di queste vacanze gratuite in Calabria con tanto di compenso che per le coppie si aggira tra i 1.800 e i 2.600 euro a testa, si cela dietro a uno degli spettacoli televisivi più seguiti e discussi in Italia. Per godere infatti di questa vacanza a costo zero, nella quale sono inclusi anche vitto e alloggio, bisogna prendere parte a uno spettacolo televisivo, che ha come protagoniste le coppie.

Una trasmissione che si svolge proprio in Calabria e che trasforma l’esperienza della vacanza in uno show in cui la resistenza della coppia viene messa a dura prova da dei tentatori e da delle tentatrici, sotto l’occhio attento delle telecamere. Si tratta di “Temptation Island”, un vero laboratorio di relazioni, che consente però di vivere una vacanza in uno dei luoghi più affascinanti d’Italia, appunto la Calabria.