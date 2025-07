SOS incendi, le spiagge sarde di Berchida e Capo Comino chiuse al pubblico

L’allerta incendi ha costretto la chiusura di alcune spiagge della Sardegna per evitare ulteriori incidenti estivi.

Questa estate 2025 è puntellata da numerosi casi di cronaca nera che riguardano persone disperse e/o decedute in mare aperto. Una moria di individui che non si era mai vista prima.

Ogni giorno si viene a sapere di qualcuno che ha perso la vita mentre faceva un bagno o mentre giocava o prendeva il sole in spiaggia. Nella maggior parte dei casi, la causa del decesso è riconducibile ad un malore improvviso.

Adesso, però, un altro pericolo si è aggiunto alla lista di questa stagione estiva, vale a dire gli incendi. L’allarme è sempre più forte e preoccupante, tanto dall’obbligare la chiusura di alcune spiagge.

Secondo quanto si legge sul sito lanuovasardegna.it, le spiagge della Sardegna di Berchida e Capo Camino sono state chiuse ai bagnanti per motivi di sicurezza legati al rischio incendi.

Pericolo incendi in spiaggia

Stando a quanto riportato dal sito lanuovasardegna.it, Gian Luigi Farris, vale a dire il sindaco di Siniscola (in provincia di Nuoro), ha firmato l’ordinanza che impedisce sia ai residenti che hai turisti l’accesso anche alla pineta di Mandras. La Direzione generale della Protezione civile regionale ha lanciato l’allarme rosso per rischio incendi.

Inoltre, le condizioni climatiche piuttosto avverse registrate lunedì 28 luglio hanno portato ad una drastica decisione. Il Comune di Siniscola ha deciso di chiudere al pubblico le spiagge di Berchida e Capo Comino, compresa anche quella della pineta di Mandras. Non si possono mettere a repentaglio numerose vite di locali e turisti per il rischio incendio, quindi si è deciso per la chiusura.

Meteo avverso

Come si legge sul sito lanuovasardegna.it, il Centro Funzionale Decentrato ha previsto forti venti di maestrale con raffiche che possono diventare burrasche violente, ma non solo. Infatti sono state previste anche le mareggiate lungo le coste settentrionali della Sardegna e un vero e proprio rischio di innesco incendi su tutto il territorio comunale.

Per evitare ulteriori incidenti stagionali causati anche dalle fiamme, il Comune ha deciso la chiusura totale della zona di Berchida. Il divieto riguarda l’ingresso del cantiere forestale di Capo Comino, la strada di accesso dalla S.S. 125 e l’intera area della pineta di Mandras. Inoltre, è stato prefissato anche un blocco degli accessi dalle borgate di Santa Lucia e S’Ena e Sa Chita. Il divieto è valido non solo per i residenti, ma anche per i turisti in visita.