Manovra, Meloni: “Dalle banche 5 miliardi su 44 di profitti”

“Dalle banche 5 miliardi su 44 di profitti, possono essere soddisfatte”: a dirlo è stata Giorgia Meloni, in riferimento, ovviamente, alla Manovra di Governo. La presidente del Consiglio ha spiegato, con chiarezza.

“Vogliamo un contributo sulla rendita accumulata per condizioni di mercato che la politica del governo ha fortemente contribuito a creare”. E a rincarare la dose ci ha pensato il ministro Tajani: “Su banche accordo chiuso perché c’è intesa generale di tutti.”

“Non vogliamo tassare la ricchezza prodotta dalle aziende, perché daremmo un segnale sbagliato.”, ha specificato la premier a chiare lettere.

Queste parole sono state espressa da Giorgia Meloni a Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, nel nuovo libro di Bruno Vespa ‘Finimondo’ pronto all’uscita, giovedì 30 ottobre per Mondadori-Rai Libri.

“Risorse per mantenere i conti in ordine”

“Ho spiegato – ha proseguito la Meloni – che per mantenere i conti in ordine, occorrono delle risorse e le abbiamo chieste a chi, grazie a questa politica, ha avuto dei grandi benefici: se cresce lo spread, se sale il rating dell’Italia, se le banche hanno potuto approfittare dei 200 miliardi messi a disposizione dal governo Conte per rinegoziare con la garanzia dello Stato prestiti che avevano già erogato, o dei crediti del superbonus, sempre grazie a Giuseppe Conte, è giusto che quelle stesse banche ci diano una mano a continuare in una politica così profittevole.”

E poi, la sintesi del suo pensiero: Se su 44 miliardi di profitti nel 2025 ce ne mettono a disposizione circa cinque per aiutare le fasce più deboli della società, credo che possiamo essere soddisfatti noi e che in fin dei conti possano esserlo anche loro”.

Tajani: “Su banche accordo chiuso”

Sul contributo delle banche alla manovra si è espresso anche il leader di Fi Antonio Tajani. “L’accordo è chiuso, non si cambia, perché c’è un accordo generale di tutti”, ha rispostop risponde a margine di un convegno alla Camera sulla disabilità quando gli chiedono se la partita è ancora aperta.

Tajani ha poi chiarito che Forza Italia ”presenterà emendamenti” alla manovra in Parlamento ”sugli affitti brevi, l’articolo 18” in merito ai dividendi delle holding e ”sulle forze dell’Ordine e forze armate. Queste sono le tre cose che ci interessano”..