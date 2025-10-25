Su Gaza, Rubio è chiaro, laconico, e non ha un’altra percezione dei fatti. “Non c’è un piano B, quello di Trump è il migliore”. Hamas: “Prima fase rispettata”. Le parole del Segretario di Stato americano.

Nel corso della visita alla base dell’esercito americano a Kiryat Gat, il segretario di Stato Usa ha anche confermato che “l’annessione della Cisgiordania” a Israele ”minaccerebbe l’intero processo a Gaza perché molti Paesi coinvolti non vorranno più esserlo”

“Non c’è un piano B, quello di Trump è il migliore”: dubbi, dunque, per Rubio, non ce ne sono. E dunque, per estensione, evidentemente, per tutta l’Amministrazione USA.

“Non esiste un piano B” per la Striscia di Gaza, quello elaborato dal presidente americano Donald Trump “è il piano migliore”. Lo ha sostenuto, come detto il segretario di Stato Usa.

Marco Rubio durante la sua visita alla base dell’esercito americano a Kiryat Gat è stato oltremodo chiaro, e le sue parole segnano un passo cruciale.

No alternative al piano Trump

Washington, ha detto il Segretario di Stato Usa, sta “costruendo una forza di stabilizzazione che includa tutti i Paesi che offrono forze e risorse. Stiamo elaborando il mandato appropriato, sia attraverso le Nazioni Unite che tramite un’altra entità”. Rubio ha poi aggiunto che l’obiettivo è quello di “garantire il mantenimento del cessate il fuoco e che la popolazione riceva aiuti senza saccheggi”.

E in tal senso devono essere ”create le condizioni per l’ingresso della forza di stabilizzazione, così da poter procedere con la ricostruzione”, ha sottolineato.

Rubio su Hamas: “se violano cessate il fuoco, accordo saltato”

Rubio ha spiegato che Hamas violerebbe l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza se rifiutasse il disarmo. Ma anche la ripresa dei combattimenti da parte degli israeliani nell’enclave palestinese ”significherebbe che l’accordo è saltato”. Rubio ha quindi detto di augurarsi di ”creare le condizioni affinché Hamas non abbia alcun controllo sulla popolazione, cosa che non accadrà la prossima settimana. Ma vogliamo creare le condizioni affinché la gente non abbia paura di Hamas”.

Nel Corso della sua visita alla base dell’esercito americano a Kiryat Gat, il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha discusso del voto alla Knesset su un disegno di legge per annettere parti della Cisgiordania: ”L’annessione della Cisgiordania” a Israele ”minaccerebbe l’intero processo a Gaza perché molti Paesi coinvolti non vorranno più esserlo”.