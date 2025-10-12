Sembra la Grecia, ma è l’Italia: questo lago è uguale alle spiagge di Santorini | Non puoi perderti la sua visuale

Sembra la Grecia, ma è l’Italia: ed è un vero e proprio paradiso terrestre, l’ennesima riprova della bellezza senza fine dei nostri territori. Di cosa parliamo? Di questo lago meraviglioso che è uguale alle spiagge di Santorini. Non puoi perderti la sua visuale.

Intorno a noi esistono innumerevoli paesaggi naturali che meritano di essere scoperti, ammirati e vissuti pienamente. L’Italia, con la sua varietà di territori e ambienti, è una manna.

Come sappiamo, offre una ricchezza straordinaria di scenari che spaziano dalle montagne ai mari, dalle campagne ai laghi. E proprio questi ultimi, sono da brividi a volte.

Esatto, i laghi: rappresentano forse uno dei luoghi più affascinanti per chi cerca pace, bellezza e un contatto autentico con la natura. A chi non piacciono?

Tra i tanti specchi d’acqua che punteggiano il nostro Paese, ce n’è uno che sembra uscito da una cartolina e che, una volta visto, difficilmente si dimentica.

Lago meraviglioso in Italia, sembra Santorini

Stiamo parlando del Lago d’Antermoia. Situato nel cuore delle Dolomiti, in Trentino-Alto Adige, questo piccolo lago alpino è un vero gioiello incastonato tra le montagne del gruppo del Catinaccio, a oltre 2.400 metri di altitudine. La sua bellezza è quasi surreale: le acque limpide e fredde, dalle sfumature che variano dal turchese al verde smeraldo, si specchiano tra le rocce e le vette dolomitiche, creando un contrasto visivo di straordinaria intensità.

Raggiungere il Lago d’Antermoia non è immediato, ma proprio questo ne accresce il fascino. Si arriva solo a piedi, attraverso sentieri di montagna che attraversano boschi, vallate e pascoli. Le escursioni più frequentate partono da località come Campitello di Fassa o Mazzin e richiedono qualche ora di cammino, ma la fatica viene ampiamente ripagata. Durante il tragitto si incontrano paesaggi mozzafiato e una natura ancora incontaminata, dove il silenzio e la purezza dell’aria regalano un senso di libertà raro da trovare altrove.

Lago, rifugio, spiagge: spettacolo imperdibile

Accanto al lago si trova anche il Rifugio Antermoia, meta ideale per una sosta o per pernottare, godendo di un panorama che al tramonto si tinge di tonalità dorate e rosate, tipiche dell’enrosadira dolomitica. È un luogo perfetto per chi ama il trekking, la fotografia naturalistica o semplicemente il relax lontano dal caos quotidiano.

Il Lago d’Antermoia non è solo una meta turistica, ma un luogo capace di evocare emozioni autentiche e di ricordarci quanto sia preziosa la natura che ci circonda. Un piccolo angolo di paradiso dove il tempo sembra fermarsi e dove ogni visitatore può ritrovare un po’ di sé stesso, immerso nella pace e nella bellezza assoluta delle Dolomiti.