Guarda il mare in tempesta e… diventi milionario | Il lavoro che nessuno vuole fare dai compensi folli

Guarda il mare in tempesta e… diventi milionario. Sì, potrebbe sembrarti assurdo, o una provocazione, ma è tutto vero: altro che scende da film. Il lavoro che nessuno vuole fare dai compensi folli, esiste. E aspetta solo qualcuno che dica di sì.

Che cosa ne diresti se ti proponessero uno stipendio da favola, addirittura milionario, ma per ottenerlo dovessi affrontare mesi, se non anni, di estrema solitudine, pericolosità?

Parliamo di isolamento dal mondo e rischi continui, di poco cibo e di incolumità in bilico. È un interrogativo che, pur sembrando quasi fantascientifico.

Eppure, in realtà riflette situazioni che già esistono nel mondo del lavoro, anche se poco conosciute. Anzi, hanno anche premura affinché qualcuno accetti.

Ci sono professioni che garantiscono compensi elevatissimi proprio perché richiedono sacrifici umani enormi. E i casi non sono così rari come si crede.

Ecco il lavoro più pericoloso: guadagni una enormità, però

Pensiamo, ad esempio, a chi lavora in piattaforme petrolifere sperdute in mezzo all’oceano, dove la vita quotidiana si riduce a poche centinaia di metri quadrati e la compagnia è limitata sempre agli stessi colleghi. Turni massacranti, condizioni climatiche estreme e il rischio costante di incidenti fanno sì che il lavoro diventi un’esperienza al limite.

Oppure pensiamo agli scienziati e ai tecnici inviati nelle basi antartiche, dove per mesi si vive senza la luce del sole, in temperature proibitive e con collegamenti ridottissimi con il resto del mondo. In quei casi, la solitudine non è solo fisica ma anche psicologica: non poter vedere la famiglia, non poter condividere momenti con gli amici, essere lontani dalla “normalità” rappresenta una prova durissima che non tutti riuscirebbero a superare.

Ed ecco il posto dove ti pagano milioni per guardare le onde

La domanda di fondo resta sempre la stessa: quanto vale la nostra tranquillità? È possibile barattarla con un guadagno enorme, oppure la serenità, la salute e gli affetti non hanno prezzo? Non esiste una risposta universale. C’è chi, pur di cambiare radicalmente la propria vita, accetterebbe subito; chi invece non rinuncerebbe mai a ciò che considera davvero essenziale: il contatto umano, la sicurezza, la libertà di vivere senza ansia.

Magari, lo sperano coloro i quali offrono 1,2 milioni di dollari all’anno per farti guardare le onde in tempesta. E detta così fa meno paura di quel che fa in realtà. Si tratta di andare al largo della costa della Columbria Britannica, su di una piattaforma remota in pieno oceano, circondati da onde enormi, titaniche, grandi come grattacieli. Isolati dal mondo, niente internet, niente telefono, scorte di cibo ridotte, e nessuna chance per soccorsi immediati in caso di tempesta fuori controllo.