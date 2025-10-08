All’Isola d’Elba è tornata l’estate, spiagge affollate e mare pieno di persone: nemmeno a luglio era così

In barba al mese di ottobre, l’Isola d’Elba sta vivendo una seconda estate con le sue spiagge piene zeppe di turisti e locali.

Ottobre è il mese che segna in modo definitivo l’inizio della stagione autunnale, con i suoi colori tendenti all’arancione, i suoi odori tipici (come le castagne) e le sue temperature sempre più rigide.

Tuttavia, c’è una parte d’Italia che si sta ancora godendo una sorta di estate 2.0 grazie alle giornate soleggiate dettate da temperature miti e piacevoli.

Se stai pensando al sud d’Italia, ti sbagli di grosso perché la seconda estate la stanno vivendo i residenti (e i turisti) dell’Isola d’Elba. Proprio così, altro che Sicilia, Sardegna o Campania: l’Isola d’Elba è ancora in piena stagione estiva.

Nella terza isola più grande dello Stivale le temperature sono ancora miti, il sole è presente praticamente ogni giorno e le spiagge sono più affollate rispetto ai mesi estivi.

Estate 2.0 all’Isola d’Elba

Se la stagione estiva appena trascorsa ha visto carenza di bagnanti negli stabilimenti balneari a causa dei prezzi troppo elevati, adesso l’Isola d’Elba sta vivendo la sua seconda estate. Proprio perché siamo in bassa stagione, i costi sono dimezzati ma le spiagge lavorano come se fosse luglio. Sia i locali che i turisti si riversano nei lidi e nel mare per godersi le ultime (probabilmente) giornate di sole e temperature miti.

Secondo quanto si legge sul sito iltirreno.it, lo stabilimento balneare della spiaggia di Fetovaia chiamato il Pino Solitario è invaso da molti bagnanti (sia distesi sui loro asciugami che in mezzo al mare a fare il bagno). Uno scenario che potrebbe benissimo essere scambiato per un momento clou del mese di agosto e questo non vale solo per il Pino Solitario.

Ultimi sprazzi di estate

Anche a Portoferraio, sulla spiaggia delle Ghiaie, la situazione è la medesima: spiaggia ricoperta di turisti e residenti distesi al sole e mare invaso da diverse persone che si fanno un bagno rigenerante. Insomma, pare proprio che sia gli italiani che gli stranieri non vogliano proprio dire addio al costume da bagno e alla crema solare. Non è mai facile salutare la bella stagione, perché vuol dire tornare alla routine di tutti i giorni e dire addio al relax sotto al sole.

Tuttavia, stando a quanto riportato sul sito iltirreno.it, questi primi giorni di ottobre potrebbero essere davvero gli ultimi per potersi godere ancora qualche giornata mite e soleggiata. Infatti, già dalla prossima settimana le temperature potrebbero scendere e assumere i tipici tratti della stagione autunnale.