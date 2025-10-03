Trema ancora la terra ai Campi Flegrei: scossa 2.7 ieri sera | Cittadini nel panico

Una nuova scossa di terremoto colpisce i Campi Flegrei: registrato nella serata di ieri un sisma di magnitudo 2.7, che ha mandato nel panico i cittadini.

Nel corso della storia purtroppo ci sono stati tanti eventi catastrofici naturali. Uno di quelli che spesso e volentieri ha portato maggiore distruzione è senza dubbio il terremoto. Questo infatti, quando è molto potente, può distruggere intere comunità. Basti pensare, se guardiamo in Italia, a quanto accaduto qualche anno fa sia ad Amatrice che a L’Aquila.

In entrambi i casi infatti i sisma hanno portato morti e distruzione, rovinando la vita di tantissime persone. Se guardiamo fuori dal nostro paese, in alcune zone che sono ancora più sismiche, la situazione ovviamente peggiora. I vari terremoti del Cile o del Marocco negli ultimi anni sono degli esempi lampanti di come la natura alle volte genera dei veri e propri disastri, quasi irreparabili.

Sempre guardando nel nostro paese, ci sono delle zone che sono in continuo movimento sismico. Una di queste è senza dubbio quella dei Campi Flegrei, dove purtroppo con grande costanza sentiamo parlare di scosse di terremoto, che sebbene siano spesso molto lievi, provocano grande ansia ai cittadini. E proprio ieri sera se n’è verificata una nuova.

Ennesima scossa ai Campi Flegrei

Nella serata di ieri, intorno alle 8 di sera, con precisione alle 19.57, si è registrata una scossa di terremoto ai Campi Flegrei. La forza della stessa è stata riportata ad un magnitudo 2.7, che è avvenuta a 2.8 km di profondità, con epicentro a Solfatara.

Ma questo non è un caso isolato, visto che a quanto pare già da ieri pomeriggio era cominciato una sorta di sciame sismico che ha portato a diverse scosse nella zona.

Cittadini terrorizzato: scoppia il panico in una chiesa

Sebbene non potentissima, la scossa è stata avvertita dai cittadini. Soprattutto in una chiesa di Pozzuoli, il terremoto è stato avvertito dai fedeli presenti, che sono subito andati nel panico.

Per fortuna però non ci sono state gravi conseguenze, e la santa messa è proseguita senza troppi problemi.