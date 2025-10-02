Paura durante l’Oktoberfest: festa chiusa per qualche ora ieri a Monaco per allarme bomba

Allarme bomba all’Oktoberfest, che nella giornata di ieri a Monaco ha chiuso i battenti per qualche ora. Vediamo che cosa è successo nello specifico.

Al momento in Germania si sta svolgendo una delle feste più importanti per l’intero paese. Stiamo parlando dell’Oktoberfest, la famosa festa della birra così chiamata da noi italiani, e che ogni anni porta centinaia di migliaia di persone nel territorio tedesco. Ed è proprio durante i festeggiamenti di questo evento che ieri si è scatenato il panico più totale.

Monaco di Baviera ha vissuto una giornata di tensione quando la festa è stata temporaneamente chiusa per un allarme bomba. Le autorità hanno deciso di sospendere l’accesso all’area del festival e far ispezionare attentamente il sito con unità cinofile.

L’allerta è scattata dopo che è stata segnalata un’esplosione in una zona settentrionale della città, accompagnata da colpi d’arma da fuoco. In un edificio residenziale sono stati rinvenuti esplosivi, e si è constatato un incendio. Secondo le autorità, un uomo avrebbe messo in opera gli ordigni nella casa dei genitori.

La tragedia familiare e il legame con la bomba

Durante le operazioni, le forze speciali e gli artificieri hanno esaminato la zona per disinnescare eventuali minacce residue. È stata evacuata una porzione della zona attorno all’edificio interessato, con restrizioni nei dintorni per motivi di sicurezza.

L’uomo che avrebbe organizzato l’attacco si è tolto la vita nei pressi del luogo dell’incendio. Nel rogo, il padre è deceduto mentre la madre è rimasta ferita. È emerso che alla base del gesto ci potrebbe essere una lite familiare, forse collegata a questioni ereditarie.

La festa riprende dopo qualche ora

In un primo momento era stato ipotizzato un legame con gruppi politici o ideologici, ma la polizia ha escluso un collegamento con Antifa. Dopo verifiche e controlli, l’area del festival è stata dichiarata sicura e l’Oktoberfest ha ripreso le sue attività nel tardo pomeriggio.

La tragedia familiare dunque si è consumata, ma quanto meno, per fortuna, non ci sono state conseguenze per tutti i partecipanti alla festa, se non un brutto spavento.