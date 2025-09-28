Non siamo soli: SCOPERTA UNA NUOVA TERRA | Ci vive gente come noi

Non siamo soli: oltre la Terra, c’è altro. Scoperto un nuovo mondo: la svolta è epocale e c’è già chi sta immaginando colonizzazioni in tempi record. Chi pensa che ci viva ‘gente come noi’ e chi analizza le cose con circospezione. Ma cosa sappiamo ad oggi?

La curiosità dell’uomo verso lo spazio ha sempre avuto un fascino particolare. Fin dall’antichità ci siamo interrogati sulla possibilità che, al di là della Terra, ci fosse altro.

Che ci potessero esistere altri mondi capaci di ospitare forme di vita o, semplicemente, di arricchire la nostra conoscenza dell’universo.

Oggi, grazie alle moderne tecnologie di osservazione, questa ricerca non riguarda solo gli esopianeti lontanissimi, ma anche i corpi celesti molto più vicini, oltre l’orbita di Nettuno.

Uno dei temi più discussi in questo ambito è quello del cosiddetto Pianeta X, un ipotetico pianeta dalle dimensioni notevoli che, secondo alcuni studiosi, potrebbe trovarsi nelle zone più esterne del Sistema Solare.

Non è il pianeta X, ma la scoperta è sensazionale

La sua esistenza, mai confermata, è stata ipotizzata per spiegare particolari anomalie nelle orbite di oggetti transnettuniani, ovvero quei corpi ghiacciati che si trovano oltre Nettuno, come Plutone, Eris e Sedna. Negli ultimi anni, le ricerche si sono intensificate e sono emerse nuove teorie.

Alcuni astronomi ipotizzano che non si tratti necessariamente di un grande pianeta, ma di un corpo celeste ghiacciato con caratteristiche tali da influenzare comunque le orbite più esterne. Questo oggetto, pur non avendo la massa di un gigante gassoso, potrobbe trovarsi a una distanza talmente elevata da esercitare effetti gravitazionali sottili ma significativi sugli altri corpi.

Cosa dice la scienza

Le osservazioni di orbite particolarmente eccentriche e inclinate di alcuni oggetti transnettuniani sembrano rafforzare questa ipotesi. Non è raro, infatti, che le traiettorie di tali corpi risultino difficilmente spiegabili con i soli pianeti conosciuti. Un corpo massiccio, anche se ghiacciato e molto lontano, potrebbe essere la chiave per comprendere queste anomalie.

La possibilità di un nuovo pianeta o di un grande oggetto ghiacciato oltre Nettuno apre scenari affascinanti. Non si tratterebbe solo di una scoperta scientifica straordinaria, ma anche di un tassello fondamentale per capire meglio la storia del nostro Sistema Solare. Molti ricercatori ritengono che studiare questi corpi estremi possa rivelare indizi preziosi sulle fasi iniziali della formazione dei pianeti e sulla distribuzione della materia primordiale.