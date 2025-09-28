Lo chiameremo pesce mela: scoperta nuova creatura nell’oceano | Vive a 2.000 metri di profondità

Lo chiameremo pesce mela: è la nuova, ultima e clamorosa scoperta delle acque. Una nuova creatura nell’oceano: pazzesca, unica. Vive a 2.000 metri di profondità e sembra un po’ una mela. Ma non solo.

C’è chi dice che si debba chiamare pesce mela perché dalla forma sembra un po’ una mela, per appunto. E chi invece ci vede qualcos’altro.

Recentemente, nel mondo della biologia marina, è stato scoperto un pesce che ha catturato l’attenzione di scienziati e appassionati di creature insolite: il Pigbutt.

Questo piccolo animale marino, fino a poco tempo fa sconosciuto, vive nelle profondità degli oceani, in zone difficilmente accessibili all’uomo, il che spiega perché sia rimasto nascosto per così tanto tempo.

La sua particolarità principale, e il motivo per cui ha ricevuto un nome così singolare, risiede nella sua conformazione fisica.

Infatti, il Pigbutt possiede una coda tondeggiante e prominente, simile a quella di un piccolo maiale. Ecco, per molti è qualcosa simile e una male o a un maiale.

Il pesce più strano che si sia scoperto

Questo dettaglio non è solo curioso da un punto di vista estetico, ma sembra avere anche una funzione biologica fondamentale per il nuoto e la sopravvivenza della specie. Il Pigbutt appartiene a una famiglia di pesci che si sono adattati a condizioni estreme, come la scarsità di luce e di cibo.

La sua coda insolita permette una maggiore stabilità durante i movimenti, mentre la sua pelle, liscia e leggermente iridescente, riflette la minima quantità di luce presente negli abissi, aiutandolo a sfuggire ai predatori. Gli scienziati hanno osservato che il comportamento di questo pesce è altrettanto sorprendente quanto il suo aspetto. Nonostante le dimensioni ridotte, il Pigbutt è estremamente agile e utilizza movimenti improvvisi e imprevedibili per catturare piccoli crostacei e plancton. La sua dieta è varia, il che gli consente di adattarsi facilmente a differenti condizioni ambientali, rendendolo un predatore silenzioso ma efficace.

Mistero e fascino della nuova scoperta

Uno degli aspetti più affascinanti della scoperta riguarda l’habitat del Pigbutt. Vive in zone oceaniche profonde e spesso in vicinanza di barriere coralline sottomarine, dove la pressione e la temperatura sono notevolmente diverse rispetto alle acque superficiali. La sua presenza suggerisce che gli ecosistemi profondi siano ancora poco esplorati e che potrebbero nascondere altre specie sconosciute. Per questo motivo, molti ricercatori hanno sottolineato l’importanza di proteggere questi ambienti da inquinamento e pesca eccessiva, per preservare non solo il Pigbutt, ma anche l’equilibrio complessivo dell’ecosistema marino.

Oltre al suo aspetto unico, il Pigbutt ha già stimolato l’immaginazione del pubblico e degli artisti, diventando rapidamente un simbolo di stranezza e meraviglia nel mondo sottomarino. Alcuni studiosi lo considerano un esempio straordinario di evoluzione adattativa, mentre altri ne apprezzano semplicemente l’originalità estetica.