Attacco alla Flotilla: Meloni dichiara guerra ad Israele | Dobbiamo tutti arruolarci

Attacco alla Flotilla: allarme totale, Meloni dichiara guerra ad Israele. Dilaga la paura, oltre allo sgomento. Ed è emergenza. Dobbiamo tutti arruolarci: italiani, preparatevi, l’alba sorge con nuovi venti di terrore.

Il caso Flotilla viene visto da molti come una sorta di goccia che fa traboccare il vaso, l’ultima vera scintilla, in tal senso, perché una miccia minacciosa e letale si infiammasse.

La situazione in Israele è oggi più che mai tesa e drammatica. I continui scontri, gli attacchi armati e le ripercussioni sulle popolazioni civili stanno facendo inorridire il mondo.

E stanno portando il conflitto a un livello di violenza che scuote le coscienze di tutti. Le immagini di città colpite, famiglie distrutte e vite spezzate hanno acceso un sentimento diffuso di sgomento e dolore.

La comunità internazionale si è subito mobilitata, esprimendo ferme condanne per le atrocità perpetrate. Le principali istituzioni sovranazionali, dalle Nazioni Unite all’Unione Europea, in primis.

Cosa stanno decidendo le istituzioni

Le quali hanno ribadito la necessità di fermare l’escalation e di tornare al dialogo politico come unica via possibile per la pace. L’Italia, dal canto suo, ha espresso una posizione chiara: il governo ha condannato senza esitazione la violenza e gli atti terroristici, ribadendo il sostegno al diritto di Israele a difendersi, ma al contempo richiamando alla tutela dei civili innocenti e al rispetto del diritto internazionale umanitario. Anche un recentissimo discorso della Meloni, forse il più duro di sempre sul tema, ha ribadito il tutto.

In questo scenario, cresce anche la paura. Qualcuno ha addirittura ipotizzato che la Meloni avrebbe potuto dichiarare guerra ad Israele o che potrebbe farlo qualora le condizioni si acuissero ancora e il ‘parterre’ internazionale andasse in quella direzione. Del resto, il caso degli attacchi alla Flotilla, non può aver lasciato indifferenti sia Italia quanto, ad esempio Spagna.

Meloni: “Irresponsabili”: e Tajani rincara la dose

Tajani, aggiungendosi al ‘coro, ha ribadito con fermezza: “Israele tuteli chi è a bordo” mentre i dipendenti della Farnesina chiedevano al ministro: “Non renderci complici del massacro”. E Meloni è stata eloquente, con una parola secca: “irresponsabili”:

Ormai, a livello internazione a mondiale è un coro unanime. Ad esempio anche il presidente finlandese ha chiesto un cessate il fuoco immediato a Gaza all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Alexander Stubb, si è aggregato ai tanti leader e ha tuonato. “La crisi umanitaria, che si sta aggravando, ha raggiunto livelli insostenibili e rappresenta un fallimento del sistema internazionale”, ha affermato. Per questo motivo, e per il clima così teso. E addirittura c’è chi ha ipotizzato una dichiarazione di guerra della Premier verso Israele. Tutto infondato però, per fortuna, almeno al momento.