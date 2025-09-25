Ora l’estate è finita davvero: crollo totale delle temperature in tutta Italia | Devi mettere già il piumone

Ora l’estate è finita davvero: arriva il tanto atteso crollo totale delle temperature in tutta Italia. Devi mettere già il piumone, non puoi scappare. Dal caldo al freddo in un niente: dalla luce al buio, con brusche sterzata ovunque, nel nostro territorio.

L’estate, con le sue giornate lunghe e calde, ha ormai ceduto definitivamente il passo all’autunno. Dopo settimane in cui il clima aveva regalato ancora qualche sprazzo di sole e temperature miti, è finita.

Ora l’Italia si trova ora di fronte a un vero e proprio crollo termico che segna la fine della bella stagione. Da Nord a Sud, infatti, la colonnina di mercurio è scesa bruscamente.

Riportando le persone a confrontarsi con freddo, piogge e prime gelate nelle zone interne, l’autunno fa già sentire tutto il suo peso, ed è solo l’inizio.

Il cambiamento è stato rapido e in molti lo percepiscono come improvviso. Se solo pochi giorni fa si poteva ancora passeggiare con una giacca leggera, ora la sterzata è netta.

Cambiamento improvviso, addio estate

Infatti l’aria frizzante del mattino e le serate pungenti costringono a rispolverare cappotti, sciarpe e, soprattutto, il piumone. In molte famiglie è già partita la “corsa” a preparare le case per affrontare la stagione fredda: termosifoni accesi, stufe pronte e biancheria più pesante sui letti.

A determinare questo drastico calo delle temperature è l’arrivo di correnti fredde dall’Europa settentrionale, che hanno raggiunto l’Italia portando con sé instabilità diffusa. Le previsioni indicano piogge abbondanti al Centro-Nord, nevicate sulle Alpi e un generale peggioramento che non risparmia neppure il Sud, dove il clima mite resiste sempre meno.

Cosa succede adesso nel nostro Paese

Il brusco passaggio climatico ha anche conseguenze pratiche. Molti si trovano a fare i conti con il cambio degli armadi anticipato, con il rischio di raffreddori e influenze tipici di questa fase di transizione. Gli esperti, infatti, ricordano che il corpo fatica ad adattarsi a sbalzi così repentini e consigliano di coprirsi a strati, bere bevande calde e rafforzare le difese immunitarie.

Insomma, non ci sono più dubbi: l’estate è definitivamente alle spalle. E il Maltempo ce lo sta dicendo a chiare lettere, con i primi effetti di questo vortice ciclonico che sta investendo l’Italia e durerà almeno fino al 28 settembre, con piogge, temporali e anche neve in quota. Ecco, dunque, che cosa aspettarsi nei prossimi giorni. Salutiamo il mare, per un po’, e gli ombrelloni. Se ne riparlerà tra qualche mese.