Il Joaquinraptor è il dinosauro più feroce di sempre: peggio del T-Rex | Lo hanno ritrovato in Argentina

Nuova scoperta sui dinosauri: hanno ritrovato in Argentina quello più feroce di sempre, che era addirittura peggio del T-Rex. Si chiama Joaquinraptor.

Nel corso della storia tante specie, animali, vegetali e di ogni tipo, si sono estinte. In poche però hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e negli studi odierni. Una di quelle che di sicuro hanno sempre dato grandi stimoli ai ricercatori e agli storici, è data dai dinosauri.

Gli studi su questi enormi esemplari infatti si estendono ormai da tantissimi anni. Dalla loro nascita alla loro estinzione, fino alla loro vita. E’ chiaro che ogni tot di tempo, qualche novità incredibile viene fuori, e lascia tutti gli appassionati sbalorditi. Ed è proprio da questo punto di vista che di recente sono arrivate delle notizie a dir poco clamorose.

Infatti in Argentina è stato ritrovato quello che, stando a quanto riportato dagli studiosi, è il dinosauro più feroce di sempre, e addirittura supera anche il T-Rex. Stiamo parlando del Joaquinraptor. Vediamo però nello specifico gli altri dettagli, sul nome, sulla specie e su tutto ciò che si è venuto a sapere.

Il dinosauro più potente del mondo

Di recente in Argentina del sud, i ricercatori hanno ritrovato lo scheletro di un imponente dinosauro. Un esemplare enorme, che però sembrava potersi differenziare da tutti gli altri trovati fino ad ora, tanto che gli è stato dato un nuovo nome.

Il dinosauro in questione è stato battezzato come Joaquinraptor, e ha preso il nome del figlio di uno di coloro che lo ha scoperto. Un ritrovamento fantastico dunque, che però ha portato ad un confronto con il T-Rex, e si è arrivati ad una conclusione incredibile: il Joaquiraptor era ancora più potente.

Il paragone con il T-Rex non lascia dubbi

Denti aguzzi e morso super potente. Proprio come il T-Rex. Tuttavia questo dinosauro ha una caratteristica ben diversa dallo stesso T-Rex, che lo rende appunto ancora più feroce.

Infatti ha delle braccia forti e possenti, a differenza dell’altro, che invece le aveva minute. Un’arma in più quindi, che lo ha reso sicuramente tra i più importanti e feroci dinosauri della storia.