Ocean Photographer of the Year, il concorso fotografico è stato vinto da due coccinelle del mare | FOTO

Il concorso fotografico che celebra la vita negli oceani è stato vinto da uno scatto che mostra due coccinelle del mare.

Il mare può avere mille sfaccettature ed essere visto in tantissimi modi diversi. In questa estate 2025, il mare si è trasformato nella tomba di molte persone e adesso i cari delle vittime guardano il mare con occhi severi e tristi.

Tuttavia, le acque degli oceani e del mare, malgrado a volte possano rivelarsi fatali, contengono e custodiscono la vita.

Creature marine strabilianti popolano le acque della Terra e per chi è in grado di osservarle, scopre un mondo del tutto diverso (che sembra quasi magico).

D’altronde, l’acqua è la culla della vita e dobbiamo ricordarci che tutti gli esseri viventi (compresi noi) derivano dal mare e dagli oceani. Questa vita viene celebrata dall’Ocean Photographer of the Year, un evento per premiare le foto più emozionanti che mostrano la vita marina.

La foto più bella tra le oltre 15.000 in gara

Il 18 settembre scorso è stato annunciato il vincitore dell’Ocean Photographer of the Year e lo scatto che si è aggiudicato la vittoria rappresenta due coccinelle del mare. Secondo quanto riportato dal sito rainews.it, queste creature marine sono grandi appena 3 millimetri ma la loro spettacolarità risiede nei colori che si portano dietro. Nonostante le loro dimensioni ridotte, le coccinelle del mare affasciano per i loro colori e la loro simmetria.

La foto è stata scattata da Yuri Ivanov a Bali e ritrae due anfipodi della famiglia Cyproideidae su un corallo. I colori brillanti e le due mini creature marine hanno conquistato i giudici e hanno fatto vincere il fotografo battendo più di 15.000 scatti avversari. Una dimostrazione che mette in luce come le dimensioni non sempre contano e come due creature marine super piccole abbiano fatto vincere il fotografo.

Un appuntamento con un messaggio profondo

Stando a quanto si legge sul sito rainews.it, Yuri Ivanov ha spiegato il duro lavoro che ci è voluto per realizzare uno scatto così magnificente in gradi di fargli aggiudicare la vittoria. Il fotografo ha spiegato che ci è voluta tanta pazienza e precisione per comporre e illuminare bene lo scatto. Per Yuri, il premio celebra non solo il suo lavoro ma anche la fragilità e la diversità dell’oceano.

L’Ocean Photographer of the Year è organizzato dall’Oceanographic Magazine e dal Blancpain Ocean Commitment ed è un prestigioso concorso che celebra la bellezza degli oceani, ma non solo. Con queste foto si vuole dimostrare che le acque della Terra sono tanto ricche di creature viventi che vanno protette. Bisogna promuovere l’attenzione verso l’ambiente e far capire la fragilità e la rarità dei nostri oceani per poterli preservare.