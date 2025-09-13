Tartaruga e granchio, un combattimento per la vita | Il VIDEO di una crudeltà inaudita

Tartaruga e granchio, la scena che in pochi si immaginerebbero: un combattimento per la vita, una scena pazzesca e crudele. Il VIDEO di una crudeltà inaudita: e dimostra, ancora una volta, la verità che c’è dietro un’antico assioma profondamente attuale.

Ci viene sempre detto che la natura insegna. Osservando gli animali, i paesaggi, i cicli delle stagioni, ci rendiamo conto che ogni forma di vita segue regole precise, spesso spietate, e che la sopravvivenza dipende dalla capacità di adattarsi.

Non si tratta solo di trovare cibo o rifugio: ogni gesto, ogni scelta è funzionale a continuare a vivere. E chi non riesce a seguire queste regole semplicemente sparisce.

Nel regno animale questa logica è chiara e brutale. La sopravvivenza si regge su un principio crudele, universale, che ha accompagnato le specie fin dall’origine dei tempi.

Non c’è pietà, non ci sono eccezioni: esiste solo chi sa adattarsi, difendersi, predare e chi invece diventa preda. I latini, con la loro efficacia linguistica, lo riassumevano così: mors tua, vita mea.

Mors tua, vita mea: tartaruga e granchio una contro l’altro

La tua morte è la mia vita. Un concetto spietato, ma realistico: sopravvivere spesso significa uccidere, o almeno saperlo fare quando necessario. Pensiamo ai predatori: una leonessa che caccia una gazzella non lo fa per crudeltà, ma perché il suo branco e i suoi cuccioli dipendono da quel pasto. La gazzella, a sua volta, deve essere veloce, attenta e pronta a scattare, altrimenti soccombe.

Tutto è una continua partita tra vite, una danza di istinto e strategia. Anche i piccoli uccelli imparano a nascondersi dai falchi, le tartarughe marine depongono le uova sotto sabbia calda per proteggere i piccoli dai predatori: ogni mossa è pensata per sopravvivere. Ma a volte proprio le tartarughe sanno essere crudelissime.

