Riva Ligure, sessantatré tartarughine appena nate entrano in acqua: una nuova vita ha inizio

In provincia di Imperia c’è una spiaggia dove si assiste al primo viaggio delle baby tartarughe che le porta dalla spiaggia al mare.

L’estate sta finendo e dopo essersi portata via molte anime di persone decedute in mare o in spiaggia, nei suoi ultimi giorni ci sta regalando emozioni forti.

Questa stagione estiva 2025 verrà ricordata per l’aumento vertiginoso dei prezzi e per le numerose morti che sono state registrate e raccontate dalla cronaca nera.

Tuttavia, la natura è anche capace non solo di togliere ma di dare e adesso sta regalando momenti unici ai cittadini di Riva Ligure, in provincia di Imperia (Liguria).

Qui si celebra uno dei momenti più importanti nell’esistenza di ogni creatura vivente, vale a dire il momento della nascita. Le protagoniste indiscusse sono le baby tartarughine che, appena nate, devono raggiungere il loro habitat naturale: il mare.

Dalla terra al mare

In questi ultimi giorni di estate, a Riva Ligure si sono susseguiti diversi appuntamenti riguardanti le tartarughine appena nate e la loro prima prova di vita: raggiungere il mare dalla spiaggia. Secondo quanto si legge sul sito sanremonews.it, lunedì 8 settembre sono nate sessantatré tartarughine ed entro la fine della giornata si sono avviate in mare partendo dalla spiaggia di Riva Ligure.

Lo stesso evento emozionante si è ripetuto nel pomeriggio di martedì 9 settembre, quando altre cinque baby tartarughine hanno compiuto la loro prima impresa, vale a dire raggiungere il loro habitat naturale (il mare) partendo dalla spiaggia. Momenti che hanno commosso l’intera comunità che ha assistito dal vivo a questo miniviaggio, ma anche tutte le altre persone che si sono informate sull’evento tramite social o giornali.

Le parole del sindaco

Assistere alla nascita e al trasferimento dalla spiaggia al mare delle tartarughe appena nate è simbolo di pace e speranza e rafforza anche il legame tra uomo e natura. Aumenta, così, l’attenzione verso la biodiversità e la sua tutela spingendo sempre più persone a preservare il pianeta che ci ospita.

Stando a quanto riportato dal sito sanremonews.it, il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra ha affermato: “Un’emozione unica, un segnale di speranza, un simbolo della bellezza che ci circonda”. A Riva Ligure la comunità si prende cura dei piccoli di tartaruga e ci sono persone che lavorano senza sosta per proteggere il nido e garantire alle tartarughine un percorso sicuro verso il mare. Nei prossimi giorni gli esperti continueranno a monitorare la situazione, perché non è escluso che possano verificarsi altre schiuse di uova.