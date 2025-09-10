Ancora voglia di mare? All’Isola d’Elba trovi il clima perfetto a prezzi stracciati

L’estate sta finendo ma all’Isola d’Elba sembra essere ancora il mese di luglio, solo che i prezzi sono stati tagliati in due.

Se devi ancora andare in ferie o non sei pronto a dire arrivederci all’estate, c’è una soluzione perfetta per te. Quindi prepara le valigie e approfitta degli ultimi momenti estivi in uno dei posti paradisiaci dell’Italia.

Stiamo parlando dell’Isola d’Elba, in Toscana, dove puoi ancora goderti gli ultimi sprazzi della bella stagione senza rischiare di rimanere intasato per il troppo traffico o di beccarti piogge improvvise.

In questo periodo, l’isola è perfetta per chi ama più tranquillità e relax, dal momento che la maggior parte dei turisti è rientrata nei loro Paesi.

Inoltre, i prezzi non sono più folli come in alta stagione (luglio e agosto) e puoi goderti tutti i servizi che vuoi senza subire in tanto temuto (e poco amato) salasso estivo.

Isola d’Elba, un’estate prolungata

L’autunno è sempre più vicino e in alcune Regioni d’Italia si sta già facendo sentire con temperature sempre più basse e giornate di pioggia incessante. Tuttavia, l’Isola d’Elba è ancora in grado di regalare giornate estive a tutti coloro che amano il sole e il bel tempo. Nel mese di settembre le spiagge sono più tranquille e puoi goderti anche delle passeggiate nei vari borghi senza la calca dei turisti estivi.

Stando a quanto riportato sul sito torinocronaca.it, le temperature all’Isola d’Elba sono ancora gradevoli e si aggirano tra i 18 e i 26 gradi. Questo ti permette di goderti il sole, il mare e le cene all’aperto senza morire soffocato dall’afa tipica dei mesi di luglio e agosto. Se ami la serenità, il relax e il mare, non puoi perderti uno degli ultimi fine settimana di questa stagione estiva 2025.

Intrattenimento finale

Se credi che ti annoierai a morte perché ormai l’estate è praticamente finita, ti sbagli di grosso perché l’Isola d’Elba riserva sempre delle belle sorprese. Infatti, secondo quanto si legge sul sito torinocronaca.it, ogni anno vengono organizzati diversi eventi per salutare la stagione estiva ormai in dirittura di arrivo.

Si tratta dei party in spiaggia di fine stagione come, ad esempio, quello previsto per sabato 13 settembre a Rio Marina. Se puoi, parti venerdì 12 e goditi un weekend all’insegna del mare e del sole prima di salutare l’estate per l’autunno. Se non sei un tipo da party, puoi sempre goderti le passeggiate per i paesini tipici come Capoliveri o fare shopping a Porto Azzurro.