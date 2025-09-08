Ristrutturare casa gratis, da oggi si può | Ecco come presentare la richiesta: ti fanno pure la piscina

Finalmente puoi ottenere una ristrutturazione totalmente gratis: ti becchi la piscina, ecco come puoi fare.

Avere una casa confortevole è davvero importante, visto tutto il tempo che passiamo al suo interno.

Per quanto può essere vero che la “casa” sia, in realtà, dove si è circondati da affetti, il comfort è di una concretezza incontrovertibile.

Ristrutturare la propria abitazione e inserirvi una piscina sono azioni che richiedono parecchi migliaia di euro.

Una donna, però, è riuscita a ottenere tutto gratis senza fare praticamente nulla: ecco in che modo.

Casa ristrutturata e senza sborsare un euro: è già successo, puoi farlo anche tu

Se hai una casa da ristrutturare e non vuoi spendere soldi, potresti seguire l’esempio di Chloe Fountainn, una donna americana che ha ottenuto tutto senza pagare per via di un errore che l’ha fatta diventare virale. Secondo quanto riportato online, Chloe sarebbe semplicemente uscita di casa senza chiudere la porta a chiave, evidentemente una abitudine assolutamente non degna di nota nella zona in cui abita. Una volta tornata, però, si sarebbe ritrovata di fronte a una scena quanto meno insolita.

Davanti a lei, alcuni muratori stavano lavorando nella sua cucina. Eppure, la donna non aveva in programma alcuna ristrutturazione. Il video di Chloe che urla “You’ve got the wrong house” (avete sbagliato casa) è diventato virale in pochissimo tempo, ma in tanti ancora si fanno domande rispetto all’autenticità di quanto accaduto: alcuni hanno sollevato obiezioni piuttosto solide. Ecco come si è conclusa la vicenda.

Esci di casa, torni e la trovi ristrutturata: il sogno di chiunque

La vicenda di Chloe Fountainn ha portato a numerosi commenti, alcuni dei quali anche ironici e divertenti. Di fatto, se anche l’episodio fosse autentico e non costruito per la viralità, in Italia sarebbe pressoché impossibile. Sono quasi zero ormai le zone in cui le porte di casa possono rimanere aperte. Inoltre, le case dovrebbero essere a schiera e identiche, senza un civico che le indentifichi in modo chiaro. Insomma, fin troppi astri dovrebbero allinearsi.

Se hai bisogno di ristrutturare casa, sfortunatamente devi pagare. Ciò che puoi fare per rendere l’operazione meno gravosa è approfittare dei bonus messi a disposizione dal governo, se hai tutti i requisiti giusti per poter rientrare nel bacino di beneficiari degli sgravi previsti. Comunque, nella vita è anche bene non smettere mai di sognare: non si sa mai che le situazioni riescano a sistemarsi da sole o che un aiuto venga da qualcosa o qualcuno di davvero inaspettato.