Ultimi giorni di estate, il mare più bello che puoi avere | Fatti almeno un ultimo bagno

Negli ultimi giorni di estate il mare diventa mozzafiato e in molti ne approfittano prima di tornare al tram-tram quotidiano.

La stagione estiva è agli sgoccioli, perché ormai manca meno di un mese alla sua fine cronologica. Andando a guardare il calendario, ormai l’autunno è dietro l’angolo.

Questi tre mesi estivi sono stati intensi e ricchi di notizie più o meno positive. La cronaca nera è stata (e continua ad essere) scenario di numerosi decessi in mare, ma non solo.

Infatti, i giornali hanno parlato anche di un aumento vertiginoso dei prezzi che ha costretto molti a rinunciare o ridurre drasticamente il loro periodo di vacanza.

Tuttavia, se credi che ormai l’estate sia finita, ti sbagli di grosso perché adesso è il momento ideale per andare al mare e goderti la pace che hai sempre sognato.

Il momento migliore per andare al mare

Secondo quanto si legge sul sito ecoblog.it, l’ultima settimana di agosto è il momento ideale per andare al mare. Questo perché le folle di turisti, sia nostrani che stranieri, hanno iniziato a ritirarsi nelle loro città di provenienza già dopo Ferragosto. Questo mese è diviso in due parti: le prime due settimane di forte ressa, mentre le ultime due (specialmente l’ultima) regnano la pace e la tranquillità.

Se ami la serenità e hai sempre sognato di andare in una spiaggia semideserta con poca gente, adesso è il momento migliore per farlo. L’ultima settimana di agosto offre panorami, esperienze e relax difficili da trovare nei mesi estivi precedenti. Il mare è più calmo, la spiaggia più vuota e il contatto con la natura è più forte. Ma c’è anche un altro motivo per andare al mare a fine agosto.

Niente salasso

Negli ultimi giorni di agosto, non solo il mare e le spiagge sono più belli, rilassanti e piacevoli, ma riesci anche a goderti una vacanza migliore senza subire il ben noto salasso. I lidi, gli hotel e le strutture ricettive abbassano i prezzi nella seconda metà di agosto e tu puoi goderti la pace e la serenità che hai sempre voluto e che è difficile da avere a giugno o a luglio.

Un’atmosfera diversa aleggia nell’ultima settimana di agosto, con più tranquillità in spiaggia e con un contatto con la natura più forte. Il sole tramonta prima e puoi goderti i colori del tramonto in spiaggia senza tornare a casa troppo tardi. Le spiagge non sono più tanto affollate e rumorose e la pace regna sovrana. Non perderti l’occasione di goderti un attimo di vero relax e vai al mare fino all’ultimo giorno di agosto. Un’esperienza unica che non si rimpiange mai di averla fatta.