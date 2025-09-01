Creazione dell’universo: l’ultimo studio è incredibile | Gli scienziati hanno fatto tutte le verifiche

Mistero dell’inizio, l’ultimo studio sbalordisce tutti: ecco cosa ne dicono gli esperti, riguarda la creazione dell’Universo.

Da anni la maggioranza delle società d’Occidente sono divise da due diverse spiegazioni della creazione dell’Universo.

Una si affida alla religione cristiana che dice che ogni cosa è stata creata da dio.

L’altra crede nella teoria del Big Bang, attualmente la più accreditata, secondo la quale un’esplosione avrebbe generato ogni cosa.

Oggi, un’altra teoria entra in campo e sconvolge sia religiosi che non: si tratta di un’incredibile ipotesi.

Last Thursdayism: un’altra ipotesi per la creazione

In inglese è detta Last Thursdayism, in italiano si traduce come l’ipotesi dell’ultimo giovedì. Si tratta di una ipotesi per la quale l’intero universo potrebbe essere stato creato da zero lo “scorso giovedì”, una giornata presa solamente come esempio, dunque, praticamente, qualunque momento che sia recente. In pratica, non è possibile confutare questa teoria, perché prevede che ogni cosa, dalle montagne fino alla nostra memoria, sia stata creata in un momento recente.

Se anche le nostre memorie fossero state così fabbricate, saremmo tranquillamente portati a credere che il mondo abbia miliardi di anni, quando, invece, sarebbe nato, appunto, “lo scorso giovedì”. Non è una teoria accreditata, ma, piuttosto, un’ipotesi impossibile da smontare, che, dunque, si sarebbe obbligati a tenere in considerazione quando si parla di origine dell’universo. Secondo questa ipotesi, anche i reperti e le prove sarebbero stare fabbricate, così come libri di storia e reperti che rinveniamo nel terreno. Se questa ipotesi corrispondesse a realtà, il passato altro non sarebbe che un’illusione. Si tratta, comunque, di una provocazione pensata per portare a una serie di riflessioni.

Un’ipotesi incredibile che non puoi confutare

L’aspetto più incredibile dell’ipotesi dell’Ultimo Giovedì è che non si tratta di un’ipotesi falsificabile. Vista questa sua caratteristica, dunque, è impossibile da smentire. Più che una teoria, comunque, quella dell’Ultimo Giovedì è considerata alla stregua di un esperimento mentale. Si tratta di una provocazione che stimola la riflessione.

Il pensiero divergente, infatti, è spesso considerato un aspetto importante per una mente attenta e attiva. Questa, è pronta a trovare nuove strategie per aggirare o affrontare ostacoli. Se ci pensiamo, è simile alla simulazione che è alla base dei film Matrix: è un intero sistema impossibile da conoscere, verificare, falsificare e anche dimostrare, almeno finora. Chissà, magari non resta che attendere che ci sia un’anomalia o un errore di un presunto creatore che ha fabbricato ogni cosa che possa farci rendere conto della veridicità di questa ipotesi!