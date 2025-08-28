Sardegna, moglie muore affogata davanti al marito sconvolto | Inutili i soccorsi

A Stintino una donna perde la vita mentre si stava facendo un bagno davanti al proprio marito che non ha potuto fare nulla per salvarla.

L’orrore di questa estate 2025 non è ancora finito, un po’ perché manca ancora poco meno di un mese a livello cronologico (guardando il calendario) e un po’ perché i decessi continuano ininterrotti.

Ogni giorno la cronaca nera racconta di almeno un morto in mare o in spiaggia e, nella maggior parte dei casi, tutto nasce da un malore improvviso.

E, infatti, anche questa volta la causa principale sembrerebbe essere un malore inatteso capitato a una donna mentre faceva il bagno nelle acque sarde.

Venire colpiti da un malore improvviso mentre si è in acqua comporta all’affogamento e si tratta della causa più logica di morte a seguito di un malore in mare. Questa estate ha registrato parecchi malori in spiaggia e se le vittime sono state colpite mentre erano sdraiati sugli asciugami, sono morte così. Invece, se il malore colpisce in acqua si muore affogati.

L’episodio tragico

Secondo quanto riportato dal sito lanuovasardegna.it, lo scorso 27 agosto un Comune di una delle sue isole maggiori d’Italia è stato teatro di un ennesimo tragico evento estivo. Siamo a Stintino, nella zona nord della Regione in provincia di Sassari, e le acque di Cala Lupo hanno inghiottito un’altra anima vittima di questa estate 2025.

La vittima è una donna svizzera di 63 anni che, assieme al marito e ad altri due parenti, si stava godendo un bel bagno rinfrescante nelle acque turchesi della Sardegna. All’improvviso, però, la turista inizia a dimenarsi per poi affogare davanti agli occhi dei parenti rimasti sotto shock. L’affogamento potrebbe essere stato causato da un malore improvviso che ha colpito la donna di 63 anni.

L’intervento nullo dei soccorsi

Stando a quanto si legge sul sito lanuovasardegna.it, dopo che la donna ha iniziato a sentirsi male e a svenire affogando in mare, il marito ha cercato in tutti i modi di riportarla a riva per salvarla e rianimarla. Sull’arenile della spiaggia Cala Lupo, la donna di Berna è arrivata priva di sensi mentre veniva portata in braccio dal marito tanto preoccupato quanto spaventato per la propria consorte.

I soccorsi sono stati allertati poco dopo e l’elisoccorso è intervenuto nel minor tempo possibile. Tuttavia, è stato tutto inutile perché i dottori, al loro arrivo, hanno soltanto potuto constatare che la donna era già morta. Sul luogo sono intervenuti anche la Polizia locale, i Carabinieri e i Barracelli di Stintino (vale a dire delle guardie rurali volontarie tipiche della Sardegna).