Uomo ucciso da una tartaruga: gli ha spaccato la testa in due | Il racconto dei testimoni

Un uomo è stato vittima di un assurdo destino. È stato ucciso da una tartaruga. I testimoni fanno fatica a realizzare la cosa.

A volte, gli animali più innocui possono essere protagonisti di eventi inaspettati e fatali.

Basta pensare alla tartaruga, un animale che normalmente viene associato alla lentezza e alla longevità, ma che in realtà è molto più pericoloso di quanto da a vedere.

Proprio lei, è stata l’arma di un omicidio a cui nessuno riesce a dare una spiegazione. Sembra quasi sia una storia inventata per quanto è assurda.

In realtà però, è tutto vero. La tartaruga ha ucciso un uomo e gli ha spaccato la faccia in due.

Una vicenda inverosimile

Per quanto questa vicenda sia di per sé assurda, ci sono dei dettagli che la rendono ancor più inverosimile. Sapere per esempio che la tartaruga non sia stata la causa diretta dell’omicidio, bensì lo strumento, lo rende qualcosa di davvero inspiegabile.

Stando ai racconti dei testimoni, è però così che è andata. La tartaruga è stata infatti fatta cadere da un’aquila, che la teneva tra gli artigli, e in un solo colpo ha ucciso l’uomo. Pare però che la tartaruga sia caduta per errore e non per volontà dell’aquila. Secondo le testimonianze, la testa dell’uomo è stata scambiata per un uovo.

Gli assurdi racconti dei testimoni

Questa storia è talmente assurda, che è rimasta impressa nel tempo. Ha infatti attraversato i secoli e dimostrato come la natura e soprattutto la casualità, possano a volte scrivere le pagine più bizzarre della storia.

Ciò che è accaduto, non risale infatti ai nostri giorni, ma a diversi secoli fa. Tuttavia è considerato più una leggenda che un fatto storico, per quanto è assurda. Si pensa quindi che la morte del tragediografo Eschilo, che secondo quanto riporta “Cogito___” su Tik Tok, è stato ucciso da un’aquila, che scambiando la sua testa calva per un uovo, vi ha gettato sopra una tartaruga, sia una leggenda. In realtà ci sono delle fonti storiche che lo testimoniano, come l’opera “Naturalis Historia” di Plinio il Vecchio. Nel Libro X, 7, racconta proprio della morte dell’uomo, che è stato appunto ucciso da una tartaruga, che ha spaccato la sua testa in due. La vicenda però è così assurda che si stenta a credere sia reale.