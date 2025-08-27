Salvataggio estremo, dopo ore disperso in mare viene recuperato dai soccorsi

Tragedia scampata nella traversata Corsica-Elba, quando un uomo viene salvato dai soccorsi dopo diverse ore trascorse da disperso in mare.

Questa estate 2025 è stata in chiave horror, dati i numerosi dispersi e/o decessi in mare. La cronaca nera ha riportato almeno un episodio di natura tragica al giorno.

Tuttavia, per fortuna ci sono anche giornate di mare che non finiscono in tragedia (anche se riescono a sfiorarla pericolosamente).

Come è successo per un uomo di 70 anni che si è ritrovato a vestire i panni del disperso in mare per diverse ore prima di venire salvato dai soccorsi.

L’episodio semitragico si è verificato nella tratta Corsica-Elba e il pensionato ha praticamente visto la morte in faccia quando è caduto fuori bordo dalla sua barca.

Tragedia evitata

Secondo quanto riportato dal sito livornotoday.it, lo scorso 24 agosto si è verificato l’incidente che ha costretto un uomo di 70 anni a stare in mezzo al mare per quasi quattro ore prima di essere recuperato dai soccorsi. L’uomo, assieme alla moglie, è partito da Port de Tavern per raggiungere Marciana Marina con la sua imbarcazione di 14 metri (la Viking 42’).

La velocità del mezzo era sostenuta, anche perché l’uomo stava praticando la pesca a traina che richiede una certa lentezza di andatura. Ad un certo punto, però, nonostante i suoi numerosi anni di esperienza l’uomo cade e finisce in mare proprio mentre la moglie si era assentata un attimo per andare in bagno.

Il salvataggio in extremis

Stando a quanto si legge sul sito livornotoday.it, la moglie ha avvisato immediatamente amici e soccorsi non appena si era resa conto che il marito era caduto in mare. La risposta celere è arrivata dai soccorsi francesi, partiti con un equipaggio della stazione della Società Nazionale di Soccorso in Mare di Bastia (SNSMB). Il team è stato coordinato da Stephane Lucchini e si è diretto al punto indicato da Cross Med (il centro operativo di sorveglianza e soccorso del Mediterraneo).

Nel frattempo sono arrivati anche i soccorsi via cielo con gli elicotteri della Protezione civile Dragon 2B e quello Puma Sar della base aerea di Ventiseri-Solenzara. Nonostante tutti questi interventi, i primi ad aver individuato il pensionato disperso in mare sono stati dei passeggeri di un traghetto partito da Genova e diretto a Olbia. Il capitano è stato avvisato per fermare l’imbarcazione, che stava quasi per risucchiare l’uomo, e sono stati lanciati in mare dei giubbotti di salvataggio per segnalare ancora meglio la sua presenza. Alla fine, dopo quasi quattro ore trascorse disperso in mare, il settantenne è stato tratto in salvo da un elicottero e portato all’ospedale di Bastia, stanco ma in salute.