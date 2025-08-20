Rosignano Marittimo, bimba di 7 anni rischia la vita in mare: condizioni gravi

In provincia di Livorno una bambina di sette anni ha rischiato di morire annegata ma adesso versa in condizioni critiche.

Si stava per compiere l’ennesima tragedia di questa stagione estiva 2025, quando una bambina di sette anni ha rischiato di morire affogata in mezzo alle onde.

In questi mesi, la cronaca nera è stata inondata da articoli drammatici riguardanti persone disperse e/o decedute in mare e in spiaggia. Una moria così elevata che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Alcune volte, però, l’intervento tempestino dei soccorsi e la forza di volontà dei diretti interessati hanno evitato la tragedia offrendo un lieto epilogo.

Secondo quanto riportato dal sito toscanamedianews.it, lo scorso 19 agosto la morte stava per far visita ad una bimba di 7 anni mentre stava facendo un bagno.

L’accaduto

Intorno alle ore 14 di martedì 19 agosto, una bimba di 7 anni stava rischiando di morire affogata nel mare di Rosignano Marittimo (in provincia di Livorno, Toscana). I bagnanti si sono accorti che la piccola era in pericolo di vita ed hanno immediatamente avvisato i bagnini. Questi sono intervenuti nel minor tempo possibile riuscendo a trarre in salvo la bimba dalle onde e riportarla a riva.

Stando a quanto si legge sul sito toscanamedianews.it, la protagonista di questa vicenda che poteva finire in tragedia proviene da Torino e si trovava sulla spiaggia di Caletta per una giornata di vacanza al mare con la sua famiglia. Un bagnetto innocuo in mare si è trasformato in un incubo che poteva finire in dramma, ma che per fortuna è stato scampato dall’intervento dei bagnini.

Il salvataggio della piccola

A seguito dell’intervento determinate dei bagnini, che sono stati in grado di riportare la piccola a riva, sono stati avvisati i soccorsi. In breve tempo, sul posto sono arrivati i mezzi e i medici del 118 e la bambina è stata subito portata al Pronto Soccorso di Cecina per i primi accertamenti. In seguito, la piccola di sette anni è stata trasferita all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso utilizzando l’elicottero Pegaso.

Per il momento la bimba è in condizioni critiche e ulteriori aggiornamenti verranno rilasciati nelle prossime ore. I genitori e i presenti si sono detti in forte ansia ma sono comunque felici e grati dell’intervento repentino prima dei bagnini e poi dei medici. Anche pochi secondi possono fare la differenza e se i bagnini non fossero sopraggiunti in tempo, forse per la piccola il mare sarebbe diventato la sua tomba.