Vespe e api non ti ronzeranno mai più intorno: la tecnica delle mani funziona sempre | Il VIDEO dimostrazione

Zero stress quando sei all’aperto, con questa tecnica non dovrai più preoccuparti di vespe o api: il video spiega tutto.

Vespe e api sono insetti ed entrambe appartengono al medesimo ordine, ma sono animali davvero molto diversi.

I più tendono ad accomunare i due, visto che sono attenti a una sola sensazione quando vi sono attorno: il timore di essere punti.

Bisogna dire, però, che anche da questo punto di vista i due insetti sono molto diversi: le api non sono aggressive, e pungono solamente per difesa; inoltre, dopo averlo fatto, muoiono.

Le vespe, invece, sono tendenzialmente più aggressive e in grado di pungere più volte. Se, comunque, hai paura di entrambe, c’è un metodo che le caccia senza ucciderle né diffondere agenti chimici.

Allontana gli insetti, ma senza danneggiare né loro, né l’ambiente

Anche se abbiamo paura, bisogna partire dal presupposto che sia le api che le vespe hanno un ruolo ecologico. Mentre questo, per quanto riguarda le api, è piuttosto noto ormai, invece, per le vespe non è affatto così. In realtà, queste ultime si nutrono di molti piccoli animali che danneggiano il verde, oltre che di carcasse e rifiuti organici, e hanno un ruolo nella catena alimentare, precisamente tra insetti più piccoli e uccelli, ragni o anfibi. Insomma, anche se sappiamo da tempo di dover salvaguardare le api, non è bene pensare che le vespe siano inutili.

Inoltre, bisogna contare anche che tentare di cacciare o uccidere una vespa o un’ape può essere pericoloso, visto che potremmo anche in quel caso ritrovarci con delle punture. Ormai, comunque, siamo sempre meno abituati ad avere natura attorno a noi, vivendola poco nella quotidianità, dunque, specie le ultime generazioni, tendono a essere impaurite da insetti o animali vicino a loro che non siano animali domestici. Un ragazzo e una ragazza hanno diffuso un metodo sul web per allontanare vespe o api: il video è subito diventato virale.

Il ritmo giusto per allontanare gli insetti lo trovi online

Schioccare le dita: sarebbe questo il solo gesto da mettere in atto per evitare punture secondo i creator. Zero urla né tecniche che prevedono il darsela a gambe: nel video si vede, basta qualche schiocco e si allontanano.

Non ci sono, sembra, prove scientifiche ad avvalorare questa strategia. Vale la pena, comunque, di provare. Si tratta di un metodo a costo zero, sia dal punto di vista economico che ambientale.