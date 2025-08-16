La spiaggia di Barbie: sembra falsa ma è tutto naturale | Per visitarla devi fare un lungo viaggio

Pazzesco, è stata scoperta la spiaggia di Barbie: proprio così, esiste davvero. Sembra falsa ma è tutto naturale. Per visitarla devi fare un lungo viaggio. Ma ne vale la pena: e la riconosci subito, ha un ‘marchio’ inconfondibile,

Ed è imperdibile. Hai mai pensato di andare in vacanza, al mare, in spiaggia, e di poterti trovare proprio nel ‘mondo di Barbie’? Forse sì, almeno se ti piacciono le bambole iconiche.

Del resto, come puoi immaginare però che qualcosa del genere esista davvero? E invece è così: perché la natura ci sorprende sempre: e non è una novità, ormai.

Le spiagge sono da sempre uno dei luoghi più amati per trascorrere momenti di relax, specialmente durante la stagione estiva. Ma oltre alle classiche distese di sabbia dorata, esistono spiagge particolari e insolite.

Spiagge che attirano l’attenzione di viaggiatori curiosi e amanti della natura. Questi luoghi, spesso unici nel loro genere, diventano vere e proprie mete turistiche per la loro bellezza e per le esperienze diverse che offrono.

E ora c’è pure la Spiaggia di Barbie

Ci sono spiagge con sabbia nera vulcanica, come quelle nelle isole Canarie o in alcune zone della Sicilia, oppure quelle con sabbia rosa, come la celebre spiaggia di Elafonissi, in Grecia. Ecco, proprio queste sembrano attirare la nostra attenzione. Come altre ancora che sono famose per le rocce scolpite dal vento e dal mare, e creano paesaggi quasi lunari, o per le acque cristalline in cui è possibile fare snorkeling e ammirare fondali spettacolari.

Si tratta di luoghi attraggono persone di ogni età e stile di vita: famiglie, giovani, fotografi, amanti dell’avventura o semplicemente turisti in cerca di qualcosa di diverso. Le spiagge “fuori dal comune” offrono anche l’occasione per conoscere meglio la geologia, la biodiversità marina e le tradizioni locali. Come, appunto, la spiaggia di Barbie.

Ecco scoperta la spiaggia di Barbie

Sì, come nel caso della spiaggia di Barbie. Non ci avresti mai creduto ma è così. Stiamo parlando della famosa Pink Beach di Lombok: una spiaggia che è completamente rosa, e sembra finta, ma è parte della natura stessa.

Il colore rosa pastello nasce dalla straordinaria fusione tra sabbia bianca e coralli rossi che si sono come frantumanti in minuscoli pezzetti, e mescolandosi appunto ai granelli di sabbia donano, alla stessa, un colore naturale spettacolare. Rosa come le Barbie, per appunto, ed è per questo che alcuni l’hanno ribattezzata in questo modo.