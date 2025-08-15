ULTIM’ORA DEPRESSIONE: trovata una nuova cura efficace | Purtroppo è costosissima

Una cura efficace per la depressione, lo dicono gli esperti: sfortunatamente il prezzo da pagare è salatissimo.

La depressione è una patologia che affligge moltissime persone e che ancora è trattata da molti alla stregua di semplice malumore.

Per questo motivo è necessario fare parecchia disseminazione in termini di scienza e salute mentale, così che i numerosi pregiudizi su questa patologia non continuino a perseguitare chi ne è affatto.

La depressione non ha, inoltre, sempre lo stesso aspetto: può manifestarsi e avere effetti molto diversi, che cambiano da persona a persona.

Pertanto, di fatto, la depressione a una malattia che non è possibile vedere ‘a occhio nudo’. Secondo un recente studio, ci sarebbe una particolare condizione che darebbe un certo sollievo a chi soffre di questa patologia.

Studi recenti hanno individuato una condizione sfavorevole per la depressione

Ci sono alcuni fattori che possono rendere una persona più incline alla depressione. Se questi sono presenti, è piuttosto sensato pensare che possano esservi anche fattori che scoraggino il sopraggiungere della patologia. Bisogna, comunque, riferirsi sempre al lavoro di esperti, specie quando si parla di salute fisica o mentale. Al centro di una novità importante per la cura della depressione ci sarebbe una ricerca condotta dal Centro Europeo per l’Ambiente e la Salute Umana dell’Università di Exeter, i cui risultati sono stati citati anche dal profilo instagram cosedalmondo.

Secondo questa ricerca, le persone che hanno scelto di vivere in contesti a contatto con ambienti acquatici manifesterebbero caratteristiche positive rispetto allo stato della salute mentale. Si tratta di un fenomeno che è stato descritto come Blue Mind: ecco cosa sperimentano queste persone ‘privilegiate’ (e spesso inconsapevoli).

Qui non sarai mai più triste, ma avrai anche migliaia di euro in meno

Secondo lo studio, le persone che presentano una “Blue Mind”, sarebbero meno stressati, ansiosi e depressi, avrebbero un maggior livello di soddisfazione e riporterebbero una qualità del sonno più alta.

Insomma, per stare meglio a livello psicofisico dovremmo trasferirci vicino a un ambiente acquatico, che si tratti di lago o mare. Ovviamente, non è un caso che case in queste posizioni siano generalmente più costose. Comunque, è sempre possibile trovare un remoto paesino sul mare dove ci sia possibilità di comprare a un prezzo quanto meno nella media. Non si tratta davvero di una cura per la depressione, ma di una condizione che può, assieme ad altre, favorire una buona salute mentale.