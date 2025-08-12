Scongelare i cibi: il nuovo metodo che funziona in pochi minuti | E non danneggia nemmeno l’alimento

Questo metodo di scongelare i cibi è così efficace, che in pochi minuti riesce a scongelarlo senza danneggiarlo minimamente. È incredibile.

Scongelare i cibi è spesso una delle operazioni più lunghe e frustranti da compiere in cucina, al punto che basta una dimenticanza per compromettere la preparazione del piatto.

Il fatto che richieda ore di attesa, fa sì che anche solamente dimenticare di tirare fuori dal freezer la carne o il pesce da scongelare, può mandare in fumo la ricetta che avevamo in mente e costringerci a pensare a delle alternative comunque efficaci, ma meno soddisfacenti.

I metodi tradizionali, come il frigorifero, sono lenti, ma sono purtroppo i pochi che permettono di scongelare il cibo in sicurezza.

Esiste però un “trucco“, che senza compromettere la qualità del cibo, riesce a scongelarlo in pochissimo tempo. In soli 15 minuti è infatti pronto per essere cotto e infine mangiato.

Un trucco che risolve la seccatura dello scongelamento

Questa tecnica sorprendente non solo è incredibilmente veloce, ma riesce perfino a non danneggiare l’alimento. A differenza di altri metodi che possono cuocere parzialmente il cibo o alterarne la texture, questo processo sfrutta la conducibilità termica dei materiali utilizzati.

Il segreto infatti risiede nella capacità di alcuni metalli di trasferire il calore in estremamente efficiente. Basta pensare che l’alluminio, per esempio, conduce il calore circa 8.000 volte meglio dell’aria, creando un ambiente ideale per uno scambio termico e uniforme. Questo permette infatti di scongelare il cibo dal centro all’esterno in maniera controllata.

Un metodo efficace che scongela il cibo in 15 minuti

La pagina Tik Tok “Geopop” ha spiegato il “trucco” che in soli 15 minuti permette alla carne di scongelarsi, sfruttando proprio l’elevata conducibilità dei metalli. Si tratta di un trucco che prevede l’uso di due soli strumenti, ovvero due pentole di metallo.

Usufruendo della pressione delle pentole e della conducibilità dei metalli, è possibile scongelare la carne in pochissimi minuti. Per applicarlo, bisogna posizionare l’alimento congelato su una pentola capovolta, che funge da base fredda e posarvi poi sopra una seconda pentola, anche questa di metallo. Il peso della pentola superiore genera una maggiore pressione, aumentando così la velocità dello scongelamento grazie allo scambio di calore, facendo sì che la carne sia pronta da cuocere in soli 15 minuti di orologio. Tuttavia, per quanto sia efficace, va detto che questo metodo è sconsigliato per ragioni igieniche. Ciò nonostante è impressionante la rapidità con cui riesce a svongelare gli alimenti.