Il trucco per liberarsi dalle erbacce: funziona al 100% | Non dovrai faticare per eliminarle

Addio erbacce, per toglierle non devi nemmeno chinarti con questo trucchetto: zero fatica, massimo risultato.

Le erbacce non sono certo chiamate in questo modo perché nascono come ontologicamente fastidiose o dannose.

Questa parola giunge a identificare alcune piante infestanti che rendono difficile la crescita della altre.

In alternativa, possono essere fastidiose per via di alcune particolare caratteristiche: pensiamo all’esempio dell’ortica.

Infatti non tutte le piante considerate erbacce sono ‘cattive’ in sé, anzi, alcune sono persino commestibili. Ecco come eliminarle senza fatica.

Estirpare erbacce, non serve più farlo tradizionalmente: usa il trucchetto

Un lavoro faticoso, quello di estirpare le erbacce. Si tratta di un’espressione, quest’ultima, che viene utilizzata anche nel linguaggio figurato, e somiglia un po’ a ‘tagliare i rami secchi’, sebbene vi siano sfumature di significato diverse. Estirpare le erbacce presuppone che queste influenzino tutto il resto della vegetazione che è stata piantata e curata. Infatti è proprio così che funzionano le erbacce, sebbene, come detto, alcune di esse possono essere decisamente utili.

Sono numerose le tecniche che si sono, nel tempo, sviluppate per essere efficaci nell’eliminazione delle erbacce. La prima e più amatoriale è quella dell’estirpazione manuale, che è efficace per piccole aree come il giardino di casa. Esiste poi la cosiddetta pacciamatura, che consiste nella copertura del terreno, che, così, blocca la crescita di erbe indesiderate. Utilizzando la coltivazione intensiva, si può mantenere il terreno occupato da piante utili in modo tanto fitto da ridurre sensibilmente lo spazio per le erbe infestanti. In agricoltura, alcune piante vengono seminate proprio per ‘soffocare’ le erbacce. Infine, ovviamente, ci sono gli erbicidi, da utilizzare con parsimonia e attenzione. E poi c’è il metodo che negli ultimi anni che ha stupito tutti: avrai bisogno di acqua bollente.

Erbacce, se crescono così puoi liberartene in un attimo

Il trucchetto che andremo a illustrare è funzionale qualora le erbacce crescano nelle fessure tra mattonelle o ai lati delle strade. In caso contrario, altrimenti, con questo metodo rischiamo di danneggiare anche le altre piante.

Basta munirsi di un qualunque recipiente in cui è possibile scaldare dell’acqua fino a farla diventare bollente. Una volta effettuato questo passaggio, basterà lasciarla cadere copiosamente sulle erbacce, proprio come se le doveste annaffiare abbondantemente. Questo metodo, comunque, ah i suoi limiti: è naturale ed è anche economico, ma non è ideale per tutte le specie di erbacce e non ha una efficacia a lungo termine.