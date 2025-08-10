Di addio a bruciore degli occhi e irritazioni: questo mare sembra una piscina | Acqua e paesaggio sono meravigliosi

Puoi rilassarti anche in acqua, niente più bruciori né simili: è proprio come se fosse una piscina, ma, attorno, la natura è pazzesca.

Ogni anno si raggiunge a fatica agosto, e per molti l’unico pensiero che costituisce un balsamo per lo spirito è proprio il mare.

Fare il bagno al mare, tornare e mangiare qualcosa di fresco, riposare: per molti queste sono le vere vacanze estive.

In Italia, poi, con le tante coste fantastiche, basta fare manciate di chilometri per raggiungere una spiaggia.

Eppure, in molti sono infastiditi dall’acqua salata marina, che troppo spesso può portare a irritazioni, per non parlare di bruciore agli occhi. C’è un luogo dove tutto questo non è altro che un brutto incubo da lasciarsi alle spalle.

Una spiaggia con un’acqua tutta speciale, è meglio della piscina

Alcuni preferiscono la piscina al mare per il semplice fatto che si tratta di un ambiente controllato e non naturale. Per altri, la preferenza si costruisce semplicemente sullo scarso amore per l’acqua salata. C’è un luogo che ci permette di coniugare l’amore per la natura e il desiderio d’acqua dolce, e non si tratta affatto di un lago. Si trova in Grecia, una delle mete più gettonate per gli italiani, che, talvolta, preferiscono spendere per un resort greco piuttosto che sborsare la stessa cifra per un costoso hotel italiano.

Una delle mete più belle per gli italiani è proprio l’Isola di Creta, tra le più grandi nel raggio di poche ore di aereo dall’Italia. Creta è una meta turistica, ma presenta ancora, probabilmente proprio grazie al fatto che è un’isola, una serie di luoghi incontaminati, dove immergersi nella natura. Tra questi c’è proprio la spiaggia di cui parliamo, che offre acqua dolce e un panorama oltre ogni aspettativa.

Acque dolci, ecco dove puoi trovarle senza andare al lago o in piscina

Spiaggia d’acqua dolce, sembra un sogno, invece è tutto vero: si trova sull’Isola di Creta ed è chiamata Glyka Nera, espressione che, tradotta dal greco, significa proprio ‘acque dolci’. L’acqua di Glyka Nera è famosa per essere leggermente dolce al gusto in alcuni punti in quanto sotto la sabbia scorrerebbero delle sorgenti di acqua dolce.

Questa spiaggia è raggiungibile solamente in barca dal porto di Chora Sfakion o Loutro, oppure tramite un sentiero escursionistico per il quale è meglio essere preparati, in quanto è, sì, panoramico, ma anche abbastanza esposto. Le zone, comunque, sono servite, con ristoranti e chioschi.