Vicino Roma c’è una spiaggia meravigliosa: la sua acqua è a dir poco trasparente | Polignano le fa un baffo

Proprio vicino a noi: meravigliosa, impagabile, e soprattutto accessibile a tutti. Altro che andare in giro per il mondo: altro che lidi lontani. Vicino Roma c’è una spiaggia spettacolare, con un mare unico, sublime, e con un’acqua trasparente.

Anzi, di più: e c’è chi, cercando di accaparrarsi la ‘palma’ della spiaggia e dell’acqua migliore, potrebbe anche prenderla a mare, o arrossire dall’imbarazzo.

Quali sono le migliori spiagge e i mari migliori che possiamo visitare? Diciamo che una sorta di top ten definitiva, di volta in volta, è sempre difficile da fare.

A seconda dei periodi ad esempio ci si trova di fronte a casi in cui un luogo sembra battere un altro, ma tutto, spesso, lascia il tempo che trova.

Specie se poi si tratta di andare parecchio lontano, magari all’estero: per carità, il mondo è pieno di luoghi straordinariamente belli e suggestivi, e nessuno lo mette in dubbio.

Ecco vicino Roma la spiaggia più trasparente che ci sia

Però il dubbio viene: perché andare lontano, molto lontano, e spendere una enormità per fare il bagno in un mare limpido e trasparente quando ci sono mari limpidi e trasparenti anche sotto casa nostra? Ecco, per esempio ci sono delle spiagge e dei mari, come in Sardegna o Sicilia, o anche in Puglia e Calabria e Campania, per dirne alcuni, che sono impagabili.

E luoghi come la celeberrima Polignano che sono un vero sogno ambito da turisti in tutto il mondo. Ma non finisce qui. Ce ne uno che forse non tutti conoscono e che si trova proprio vicino Roma. Sì, lo avreste mai detto? Ecco di quale luogo si tratta.

La spiaggia con l’acqua più trasparente di tutta Roma, eccola

Si trova a 42 minuti da Roma, esattamente. Un bagno nella storia e, letteralmente, gratis. Al km 66 della via Aurelia si trova Peschiera di punta Vipera. Sì, proprio sulla SS1 di Santa Marinella, per chi è di zona, c’è un vero paradiso. E per chi non lo è, conviene andarci: lo spettacolo è unico. Trasparenza, fascino, acqua pulita, storia, atmosfera iconica.

Scendi le scale dopo aver accostato l’auto, e ti ritrovi in un mare da favola. Peschiera di punta Vipera, non nota a molti, anche perché, chiariamo, non si tratta di una spiaggia attrezzata, e non è agevole andarci se quello che pensare è il camminare su spiagge soffici. Ma con un paio di scarpe comode, sotto ai vostri piedi scorrerà un paradiso acquatico.