Cervo in mezzo alla strada: ecco come evitare un incidente pericoloso | Ti conviene prenderlo in pieno

Se pensi di salvargli la vita, allora rifletti meglio: evitare un certo potrebbe costarti molto più caro, ecco cosa devi fare.

A meno che non si abiti in zone montane o immersi nella natura, ritrovarsi un cervo in mezzo alla strada non è cosa da tutti i giorni.

Proprio per questo motivo, è necessario ancora di più spargere consapevolezza rispetto a come comportarsi in questi casi.

Se sei in auto e stai andando a una velocità poco sostenuta, allora potresti semplicemente avvistarlo e fermarti, senza alcun danno.

Se te lo ritrovi in una strada dove è possibile andare più veloce, magari dopo una curva, la situazione si ribalta. Ecco cosa si consiglia online.

Cervo in strada: se fai la cosa più umana rischi la vita

Qualora vedessimo qualunque tipo di ostacolo sulla strada, probabilmente fermarsi sarebbe il primo impulso. Nel caso in cui non ci fosse spazio per fermarsi, allora la prima idea potrebbe essere quella di deviare, per evitare l’ostacolo. Ovviamente, qualora l’ostacolo sia un essere vivente come un cervo, contando che accade con cani e gatti, l’impulso di deviare per evitare di ucciderlo dell’impatto sarebbe ancora più prepotente. Eppure, non sempre seguire il nostro istinto è corretto.

Secondo il profilo Tik Tok stranomavero, infatti, non sarebbe affatto questa la cosa migliore da fare. Secondo una simulazione, viene mostrato nel video cosa potrebbe accadere qualora decidessimo di sterzare per non prendere il cervo. In quel caso potremmo causare un incidente ancora più grave in cui potremmo persino perdere la vita. Ecco, invece, quale sarebbe il modo più sensato di agire.

Cervi in strada: in questo modo potresti salvare ‘cervo’ e cavoli

Secondo quanto descritto nel video, c’è un modo migliore per affrontare la comparsa di un cervo in strada. Bisognerebbe iniziare a frenare dolcemente e prepararsi all’impatto. Una volta molto vicino, sarebbe necessario togliere il piede dal freno, così che il cervo venga semplicemente spinto in avanti dall’auto. Così, secondo il video, potresti salvare te stesso e l’animale.

Sebbene possa sembrare una buona idea, sono molte le circostanze che devono essere preesistenti. Ad esempio, se una situazione simile avviene su una strada a strapiombo, comportarsi in questo modo non sembra un’ottima idea. Bisognerebbe cercare di evitare che la macchina possa andare verso il burrone. O, ancora, se il cervo si trova a una distanza tale da permetterci di fermarci, purché non vi siano dietro di noi altre auto e si goda di buona visibilità, allora è senza dubbio questa la soluzione migliore. Insomma, la simulazione ha una sua validità, ma tutto è così imprevedibile che bisognerebbe ritrovarcisi.