Fulminato in spiaggia, dopo 30 minuti il suo cuore ricomincia a battere

Un uomo è stato colpito in pieno da un fulmine mentre si trovava in spiaggia. Fondamentale l’intervento dei soccorsi.

Una giornata di mare si trasforma in un incubo che, però, sfiora la tragedia. Un uomo è stato colpito da un fulmine ma è riuscito a sopravvivere.

La vicenda è accaduta lo scorso 3 agosto verso le 11 del mattino circa sulla spiaggia di Ponte d’Oro a Piombino (in provincia di Livorno).

Secondo quanto si legge sul sito virgilio.it, l’uomo colpito da un fulmine è stato un settantenne che si trovava in spiaggia come tanti altri.

Infatti il temporale ha colto di sorpresa tutti i bagnanti, che si sono messi in fuga non appena hanno sentito i primi tuoni. Anche l’uomo si stava preparando per andare via ma è stato arrestato da un fulmine improvviso.

Colpito in pieno da una saetta

Stando a quanto ripotato sul sito viriglio.it, domenica 3 agosto è scoppiato un forte ed inatteso temporale alla spiaggia di Ponte d’Oro a Piombino. Verso le 11 del mattino tuoni e fulmini hanno fatto fuggire i bagnanti dalla spiaggia, ma uno di loro è rimasto steso a terra dopo essere stato colpito in pieno da uno dei tanti fulmini.

Non appena il settantenne è stato steso a terra da un fulmine, i soccorsi sono stati subito chiamati e il loro intervento è stato repentino. Dopo il panico generato dall’improvviso temporale, l’uomo steso da un fulmine ha scioccato tutti i presenti. L’anziano signore è andato subito in arresto cardiaco ma l’intervento dei soccorritori è stato di fondamentale importanza.

Tornato in vita dopo mezz’ora

Dopo l’allarme, in spiaggia sono arrivati i soccorritori che hanno eseguito le procedure di emergenza. Il cuore del turista settantenne è rimasto fermo per quasi 30 minuti, durante i quali i medici e i paramedici eseguivano le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Nonostante il lungo periodo di azione, i soccorsi non si sono arresi e dopo mezz’ora l’uomo è tornato sulla terra dei vivi.

A circa mezz’ora dal fulmine, il settantenne ha ripreso a respirare e il suo cuore a battere di nuovo. Come si legge sul sito ansa.it, dopo la rianimazione eseguita con estremo successo da parte dei medici il settantenne è stato portato all’ospedale di Siena con l’elisoccorso. È stata scampata l’ennesima tragedia estiva di questo 2025, con un salvataggio in extremis da parte dei medici del 118. Evidentemente non era ancora arrivato il momento fatidico per quell’uomo e anche se è stato fulminato in pieno, le manovre salvavita hanno funzionato anche dopo mezz’ora di arresto cardiaco.