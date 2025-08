ANIMALI VELENOSI: ecco come riconoscerli | Te ne accorgi ad occhi nudo

Siamo tutti in pericolo: e per colpa degli animali. Sì, degli animali che abbiamo tutt’intorno a noi: nelle nostre città, boschi, giardini. Sono letali. Ci uccidono: in che modo? Con il loro veleno: anche se alcuni di questi ci sembrano innocui a prima vista.

Animali piccoli o grandi, orribili nell’aspetto o graziosi, poco importa e quasi non fa differenza. Non si tratta di gusto estetico o di occhio: ma di vita o morte.

Ci sono, tutti intorno a noi, innumerevoli animali velenosi pronti a ucciderci: è nell’ordine naturale delle cose, è il loro modo di difendersi, di proteggersi.

Tutelarsi alla vita, minacciando quella altrui: in fin dei conti il ciclo della vita è proprio questo e noi umani ne facciamo parte in modo evidente, e ce lo dimostriamo ogni giorno.

Ci cibiamo di animali e di ‘natura‘, in tutti i modi possibili e immaginabili, diventando predatori di tutto quel che incontriamo al nostro passare.

Ecco gli animali velenosi che non sai riconoscere

Al nostro pari, anche gli altri esseri viventi usano tutte le loro armi a disposizione per badare alla propria sopravvivenza: tra chi usa artigli, chi mandibole, chi creste, e chi veleni. Cambia poco, pur cambiando tutto in termini di pericolosità. Perché gli essere viventi che attaccano o si difendono con il veleno, sono molto più nocivi – e non solo su carta – dal nostro punto di vista.

Senza antidoti, senza cautele estreme, di fonte a un avvelenamento, moriremmo. Ma come fare a cautelarsi? Come fare a riconoscere un animale nocivo, pericoloso, velenoso? Alcuni li conosciamo, e va bene: ma altri? E il punto è che, anche nel non conoscerci, potremmo confonderci, sbagliare, cadere in trappola o nei più classici dei tranelli. E per un motivo molto semplice. Quale? Ecco, è presto detto.

Ecco come individuare un animale velenoso

Diciamoci subito una delle verità meno note ai più: spesso ci facciamo confondere da ciò che appare ‘bello’ o suggestivo ai nostri occhi. Specialmente in relazione ai colori. Sì, esatto, questo è uno dei principali indizi a cui prestare attenzione. Se vuoi riconoscere ad occhio nudo un animale velenoso, sappi che il colore è un tratto distintivo.

Al contrario di quel che pensiamo, i colori molto accesi, variegati e perfino sgargianti sono i più pericolosi. Dunque non è vero quel che alcuni credono, ovvero sia che più ci siano colori e più l’animale, incontrando il nostro diletto estetico, sia meno agghiacciante. Viceversa, in generale, più un animale è colorato e più potenzialmente è pericoloso.