Addio Ferragosto all’aperto: il meteo ti obbliga a stare chiuso in casa | Previsioni inequivocabili

Ti immaginavi già un bel 15 agosto all’aperto, invece zero occasioni: le previsioni lo dicono, chiuso in casa per la giornata.

Siamo alle porte del mese di agosto, quello che è tradizionalmente considerato il più vacanziero.

In genere, specie negli ultimi anni, l’afa non ci lascia mai in pace in estate, al punto che si sono prese strade spesso considerate estreme.

Pensiamo a soluzioni come condizionatori o rifugi climatici, che possono dimostrare la misura dell’emergenza.

Eppure sono già alcuni giorni che l’aria sembra essere rinfrescata, e ora si teme l’altro lato della stessa medaglia: tempo avverso per le ferie.

Ferie estive, a Ferragosto rischiamo di dover stare al chiuso

Zero pranzi all’aperto con tanto di cocomero lasciato a mollo nell’acqua, il Ferragosto di quest’anno potrebbe somigliare molto di più a Santo Stefano. Attualmente, infatti, stiamo vivendo un momento di quasi idillio in gran parte della penisola, dopo che il tormento delle temperature estreme e del caldo africano sembra averci lasciato quanto meno un buon periodo di pace.

Un’aria meno soffocante e giornate non del tutto soleggiate permetterebbero di vivere un’estate quasi in modo ‘vintage’, proprio nel modo in cui avevano avuto occasione di viverla i nostri nonni. Non c’è necessità di condizionatori, basta aprire una finestra e una brezza estiva penetra nella nostra abitazione. Pisolini che rinfrescano davvero la mente, persino la possibilità di mettere pantaloni lunghi se usciamo di sera. Sembra un sogno, per altro destinato a terminare, ma secondo alcuni si starebbe per trasformare in un incubo di Ferragosto.

Le previsioni a Ferragosto, il rischio è rimanere al chiuso

Sebbene la maggioranza degli italiani sia ben felice di accogliere l’anticiclone della Azzorre, che sostituirebbe i caldiventi africani, alcuni sono in ansia per il giorno di Ferragosto. In Italia, Ferragosto è una festività piuttosto importante, visto che si tratta di una festività di tipo religioso, l’Assunzione di Maria.

Sebbene sia festività anche in altri paesi europei, nel nostro Paese è particolarmente sentita, e sono numerose le tradizioni che girano attorno al Ferragosto. Quest’anno, viste le previsioni per il prossimo futuro, che vedono un periodo caratterizzato da frescura e precipitazioni, si rischia che anche il 15 agosto sia una giornata impossibile da vivere all’aperto, come, invece, si fa di consueto. L’ideale sarebbe che le temperature ‘basse’ rispetto alla media stagionale permanessero, ma che le precipitazioni lasciassero il posto a un Sole che permetta di festeggiare ferragosto come ogni anno.