Stavolta l’uomo non c’entra niente: ritrovata un’arma biologica naturale | È LETALE

Stavolta l’uomo non c’entra niente: ma il pericolo, il dramma, la paura, divampano lo stesso. Ecco: è stata ritrovata un’arma biologica naturale. Ed è un vero shock collettivo, totale, globale: parliamo di un’arma letale, da cui non puoi sfuggire.

Sempre più spesso siamo soliti dare all’uomo delle colpe che, magari, non ha. Parliamo di uomo in senso lato, ovviamente: di umanità in senso ampio.

Molti dei pericoli che corriamo, in verità, sono in effetti causati proprio da noi: da nostri errori e negligenze, da sbagli e illeciti veri e propri.

A volte, sono il frutto delle nostre scelte nel tempo: o il prodotto delle ‘evoluzioni’, o rivoluzioni, del tipo di produzione industriale generato e via discorrendo.

In altri casi però, le armi di distruzione, a cui ci si può sottoporre e sottomettere, non sono bombe inventate in laboratorio, o gas studiati dagli scienziati.

Ecco che cosa si trova in natura ed è letale

A volte la morte arriva direttamente dalla natura: esatto, delle vere e proprie arme biologiche naturali, prodotte dalla natura in quanto tale, generate dall’evoluzione di ciò che abbiamo intorno, e che può essere il frutto di una lunga trasformazione della natura in quanto tale. Piante, alberi, funghi: specie viventi. E anche animali. Ecco, sopratutto animali.

Sì, esatto: ci sono degli animali che si trovano proprio intorno a noi, o comunque che vivono intorno ai nostro habitat, e che rappresentano per noi una vera e propria minaccia. Sì: sono letali. Animali capaci di ucciderci: e in molti modi diversi. Come una vera arma ‘biologica naturale’ e non solo nel senso più comune a cui siamo abituati, vale a dire sbranandoci vivi.

Ecco il modo in cui è letale

In questo caso, stiamo parlando del Mamba Nero: che per alcuni tra i tanti che lo conoscono, è da considerare praticamente un’arma biologica naturale. E per quale motivo? Stiamo parlando di un serpente africano che, per i pochi che lo ignorano, è letale e pericolosissimo.

Non si tratta solo di esser velenoso: è un serpente minaccioso, che corre a 20 km all’ora, ed è più veloce di tanti noi umani. Impossibile scappare da lui, quando decide di attaccare. e il suo veleno è così potente che anche una esigua quantità, a livello di microscopio per intenderci, può uccidere un uomo adulto. Pochi milligrammi, e il veleno di ammazza: entra in circolo e blocca paralisi del sistema nervoso. Senza antidoto, la morte è certa al 100 per cento.